Participer à un rallye, c’est mélanger quelques notions : de l’endurance à moto car c’est une épreuve longue de 450 à 600 km en général, de régularité, car il faut savoir tenir un bon rythme sur petites routes souvent sinueuses, de vitesse pour viser dans les spéciales chronométrées les bonnes places, mais surtout de bonne humeur car la convivialité ici est le maître-mot !

Alors on vous attend, que vous soyez acteur ou spectateur : c’est possible avec sa moto de tous les jours, pas besoin de préparation, juste une moto et un équipement cuir en bon état, bref le b.a.-ba du sport moto !

Cap au nord !

C’est cette direction que le Moto Club de Villecomtal nous invite à prendre cette année, permettant ainsi de découvrir de nouvelles boucles : deux pour l’étape 1, et trois pour l’étape 2 qui seront toutes différentes, et là plein les yeux ! Départ de la 1ère étape le vendredi soir à 20H45, comme il est de coutume ici, pour le prologue puis deux boucles de nuit, soit 188 Km.

Après une courte nuit, départ à 10H00 le samedi pour la 2ème étape composée de 3 boucles également différentes et totalisant 272 km. Celles-ci rejoindront les deux nouvelles spéciales sur les communes de Pruines et de Villecomtal qui développent 3,9 et 4,2 km. A Pruines, le passage dans le village est très attendu par le public !

Duel annoncé

Bien sûr, comme toute compétition, il ne faut pas sous-estimer le côté sportif de la discipline, car même si tous viennent ici pour s’amuser, il y a quand même des « spécialistes » du rallye. Et souvent, on a été surpris lors de compétitions mélangeant des pilotes de différentes disciplines (exemple lors du feu Moto-Tour) venus de la vitesse, de l’enduro ou autres, de constater que les rallymen avaient un sacré coup de guidon !

Après une première épreuve dans la Sarthe fin juin, dominée par Bruno Schiltz, ex-vainqueur ici même à deux reprises en 2018 et 2019, le pilote de l’Aprilia 1100 Tuono sera à nouveau le favori dans l’Aveyron.

Mais Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) à seulement 10 points du leader pourrait profiter de son Supermot’ dans le petits V.O aveyronnais pour reprendre l’avantage.

De même, Mickaël Porcu (Aprilia 1100 Tuono), Romain Cauquil (KTM 890 Duke), Tanguy Brebion (Husqvarna 701) et Damien Lauret (BMW S1000XR) sont dans les hommes à surveiller.

Et un Niken ça donne quoi, et un Side-car, une moto en Duo, ou une « Ancienne » ?

Eh oui, seule compétition mélangeant tous types de 2 et 3 roues vendus dans le commerce, le rallye vous permettra de comparer les perfs de toutes ces motos anciennes ou modernes : de la Jawa 350 de Jean-François Zanutto aux Yamaha Niken de Sonia Barbot ou du champion du Tourist-Trophy Julien Toniutti, en Duo avec son pote François Speck (non-voyant), bref, il y en a pour tous les goûts !

Rendez-vous donc à Villecomtal (12) les 16 et 17 juillet où le M.C Villecomtal vous accueillera chaleureusement, comme à son habitude, pour la 2ème épreuve du championnat de France des Rallyes.

Le site du rallye pour toutes les infos : https://rallyedudourdou.fr/

Les résultats du rallye en live : Résultats 2021 - Rallyes Routiers (rallyes-routiers.com)