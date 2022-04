Le championnat de France des Rallyes Routiers 2022 allie endurance, vitesse et navigation. Tentés de participer ? Nous vous proposons, à quelques jours de la 1ère épreuve, de vous expliquer où ça se passe et avec quoi.

7 et 8 mai : 64ème Rallye de la Sarthe au Grand Lucé (72) par l’ASMACO

Pour le rallye de la Sarthe, beaucoup de nouveautés cette année, à commencer par la ville de départ : le Grand-Lucé. Les organisateurs annoncent une épreuve qui totalisera 520 km, avec une refonte totale du parcours routier, une spéciale 100% nouvelle de 4.3 km, tandis que l’autre spéciale, déjà empruntée dans le passé, développe 3.3 km.

Le rallye débutera le samedi matin par une première spéciale de 4 tours chronos sur le Bugatti. Ensuite, les concurrents partiront pour une étape de 175 km avec 2 boucles différentes et 4 spéciales chronométrées. La 2ème étape démarrera, elle, à 19h30 pour à nouveau 175 km et 4 spéciales.

Le site officiel du Rallye de la Sarthe

18 et 19 juin : 81ème Rallye de l’Ain à Cerdon (01) par l’Union Motocycliste de l’Ain

Après une 80ème édition très réussie en 2018 puis deux annulations pour cause de pandémie, on espère bien que dans l’Ain, la version 2022 sera la bonne. Pour cela, on a prévu un format traditionnel d’avant Covid avec un départ de Cerdon pour un kilométrage total de 580 km réparti ainsi : un prologue de 50 km environ, puis une première étape de 270 km avec 3 boucles différentes et 6 spéciales d’environ 3 km chacune. L’étape 2 de 260 km comprendra, quant à elle, une première boucle de jour et deux boucles de nuit, elles aussi différentes et 6 spéciales.

Voilà, tous les feux sont au vert dans l’Ain, et on souhaite maintenant que les pilotes viennent aussi nombreux qu’il y a 4 ans !

Le site de l’UMAin — Championnat de France des Rallyes Routiers 2022

15 et 16 juillet : 18ème Rallye du Dourdou à Villecomtal (12) par le M.C Villecomtal

L’édition 2022 du Rallye du Dourdou fera l’objet d’une attention particulière de la part des organisateurs en soignant encore plus l’accueil des bénévoles et des pilotes. En effet, on fêtera 20 années de rallyes à Villecomtal, le premier ayant été couru en 2002.

Le rallye en lui-même débutera par l’étape 1 de nuit, le vendredi 15 juillet à partir de 21h pour un prologue et deux boucles totalisant 186 km avec 2 spéciales chacune. Ces dernières seront de 4,0 km et 3,8 km. L’étape 2 partira le samedi 16 juillet à partir de 10h pour 3 boucles totalisant 253 Km. Le total de l’épreuve sera donc de 439 km, chaque boucle sera différente, et on a encore trouvé quelques routes non encore utilisées par les 17 éditions précédentes !

Le site officiel du Rallye du Dourdou

20 et 21 août : 4ème Rallye de Charente à Rouillac (16) par le CORRC

Beaucoup de nouveautés en Charente avec tout d’abord un changement de date d’octobre à août. De même, le CORRC proposera deux nouvelles spéciales et leur nombre passera ainsi de 10 à 12 (6 à chaque étape). Enfin, le road-book sera dévoilé seulement le mardi avant l’épreuve.

Le parcours empruntera, à partir de Rouillac, la vallée du fleuve Charente et totalisera 540 km avec une première étape de 304 km et une seconde de 230 km. Thierry Dupuis, le président du club organisateur nous indique que l’avancement de son épreuve est satisfaisant, après la dissipation de quelques problèmes dus notamment à l’avancement de la date au mois d’août. Bref, l’optimisme est de rigueur en Charente avec pour le moment 70 engagés.

Le site du Rallye Routier Moto Charente

10 et 11 septembre : 5ème Rallye des Coteaux à Mauves (07) par le RAMP

En Ardèche, les grandes lignes du rallye sont figées avec un parcours routier plus au sud de Mauves, la ville de départ, dans les alentours du château de Crussol.

Le format de l’épreuve sera identique à l’édition 2021 avec un prologue et 6 boucles de 80 à 100 km : 3 lors de la première étape et 3 pour la seconde. Le kilométrage total devrait ainsi tourner autour de 500 km et les spéciales, toutes deux nouvelles, développeront autour de 3 kilomètres et seront donc au nombre de douze au total.

Le site de RAMP Mauves

1er et 2 octobre : 50ème Rallye du Beaujolais à Blacé (69) par le C.M Beaujolais

Dans le Beaujolais, on s’active aussi et le Club Motocycliste du Beaujolais a bien avancé sur la 50ème édition dont le parcours total est de 486 km. Il comportera 3 parcours différents selon les boucles et sera agrémenté de 2 spéciales mythiques, dont certaines effectuées 2 fois dans une même boucle.

La 1ére Étape fera 270 km avec 6 spéciales, 3 fois l’une de 4 km et 3 fois l’autre de 3 km. Pour la seconde étape, on repartira pour 170 km et 5 spéciales en refaisant 3 fois celle de 4 km et 2 fois celle de 3 km. Les boucles comporteront des liaisons jamais empruntées sur des petites départementales à travers le Beaujolais Vert, mais aussi le Haut Beaujolais entre vignes, douglas et campagne verdoyante avec des vues sur la Vallée de la Saône et les Alpes...

Voilà donc un programme qui s’annonce très alléchant pour ce 50ème anniversaire et la finale du championnat !

Le site du Club Motocycliste du Beaujolais

La moto pour le rallye

Après vous avoir expliqué où et quand, voyons avec quoi et là le panel est large : les rallyes routiers peuvent se pratiquer avec toutes les machines autorisées à rouler sur la route : sportives, roadsters, trails mais aussi les side-cars, les scoots et même depuis cette année les quads.

Toutefois il faudra que votre véhicule soit en règle par rapport au code de la route, assuré et avec tous les équipements style phares, clignotants, klaxon etc. et équipé de pneus homologués route et SURTOUT d’un échappement SILENCIEUX ! Hé oui un rallye, ça sillonne les campagnes mais aussi les villages et le bruit, c’est l’ennemi ! Celui-ci sera mesuré et pour cela on demandera à ce que votre machine soit équipée d’un compte-tour et ne dépasse pas les décibels indiqués sur la carte grise.

Après ces quelques conseils nous vous donnons rendez-vous sur le championnat 2022 comme compétiteur ou en attendant, comme spectateur !