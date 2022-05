C’est au Grand-Lucé (72), sous le soleil, que se sont retrouvés les habitués du championnat de France Elf des Rallyes où le champion de France en titre n’a pas fait de détail au guidon de sa nouvelle Aprilia Tuono 660. Il s’est effectivement imposé lors du 64ème Rallye de la Sarthe organisé par l’ASMACO, et même si la concurrence s’annonce rude pour la suite du championnat, le pilote de l’Yonne a pris un excellent départ.

1ère étape : Schiltz au top, Boyer et Coulanges en embuscade

Ambiance rallye de la Sarthe

D’entrée, sur le Bugatti, Bruno Schiltz prend l’avantage. Seul Christopher Auzoux (Triumph 765 RS) parti de 4ème ligne réussit à le rejoindre et termine dans sa roue. Derrière, Jean-François Fayolle (Aprilia 1100 Tuono) et Jordan Boyer (KTM 890 Duke R) suivent à 8 secondes.

Jordan Boyer réalise un très beau rallye et profite des erreurs de ses adversaires

Puis ce sont Johnny Gerhard (Triumph 765 S), les pilotes de la Toniutti Académy, Charlie Coulanges et Mathias Courtaud (Yamaha MT09), devant Davy Gambino ((KTM 890 Duke R) et Maxime David (Kawasaki ZX6R) qui terminent à environ une vingtaine de secondes. Parmi les faits de course, signalons la chute de Mathias Courtaud lors du tour de reconnaissance de l’étape 1. Des pénalités de retard l’éloigneront du podium final.

Ambiance Rallye

L’après-midi, sur les spéciales routières, à tour de rôle Jordan Boyer, puis Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) riposteront en « scratchant » les spéciales de Bessé sur Braye et de Lhomme ; mais Bruno Schiltz répliquera aussitôt en en remportant deux également. Au final il s’impose sur l’étape devant Jordan Boyer et Christopher Auzoux.

2ème étape : Bruno Schiltz contrôle la situation

Bruno Schiltz n’a pas fait dans le détail et remporte les 2 étapes et 6 des9 spéciales

Même si Vincent Jouanen sonne la charge le premier, en l’emportant à Bessé sur Braye, il sera stoppé net dans sa riposte en chutant dans le secteur chronométré suivant. Il repartira néanmoins en perdant une quinzaine de secondes. Bruno Schiltz s’imposera dans les trois derniers chronos et sur l’étape. C’est Mathias Courtaud qui le suit à 10 secondes, juste devant Jordan Boyer, Charlie Coulanges et Tanguy Brebion (Husqvarna 701).

Premier podium Elite pour Charlie Coulange qui décroche une belle 3ème place !

Au cumul des temps des deux étapes, Bruno Schiltz (1er Rallye 2) s’impose devant Jordan Boyer (1er Rallye 1) et Charlie Coulanges, très régulier aux avant-postes. En Maxi-Rallye c’est J-F Fayolle qui l’emporte largement, tandis qu’en Rallye 3, Pierre Mouneu impose sa petite Beta 390 SM. Chez les Side-Iniside, Florian Méneret (Yamaha 1200 FJ) a résisté à la vague d’abandons (3 classés sur 10 au départ) et s’assure une confortable avance.

Belle victoire en Side-car de Meneret / Raucci sur Yamaha 1200 FJ

Le meilleur Classique, Tom Chapas (Yamaha 600 FZR), termine à une belle 22ème place au scratch tandis que chez les Anciennes, le vainqueur est Salah Jouan et sa Honda 900 Bol d’Or.

Salah Jouan 1er Anciennes sur sa Honda 900 Bol d’Or

Dans les Trophées, Sonia Barbot (Yamaha R7) reste la plus rapide des Féminines tandis que c’est Jean-Luc Duris qui gagne en Vétérans (Honda CBR900 RR).

Première sortie de la Yamaha R7 en rallye avec Sonia Barbot 1ère Féminine

Belle victoire en Espoirs de Charlie Coulanges et du Suisse Lionel Gay-Fraret (Suzuki GSX 1000 Katana) en Trophée Européen. Enfin, le meilleur Duo est Johan Migne / Adélaïde Bardeau (Aprilia 1000 Tuono) après une lutte très serrée avec Guillaume Boncoeur / Alexandre Cornillat (Triumph 675 Street Triple).

Migne / Bardeau 1er Duo

Rendez-vous dans l’Ain à Cerdon (01) pour la 81ème édition du Rallye de l’Ain les 18 et 19 juin 2022.

Tous les résultats 2022 sur le site officiel des rallyes routiers.

Crédit photos : FFM/Laurent BERTHE – G2 STP Sport