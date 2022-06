Ce samedi 18 juin, 143 pilotes ont répondu à l’appel. A 9h30, le thermomètre monte en flèche et la lutte est déjà chaude entre les élites. Jordan Boyer (KTM 890 Duke R), deuxième du Rallye de la Sarthe et dauphin de Bruno Schiltz (Aprilia 660 Tuono) au classement provisoire du championnat de France, confirme son excellent début de saison en scratchant la première spéciale de Ceignes.

Bruno Schiltz et Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) suivent dans la même seconde. Au premier passage à Préau, le numéro 1 reprend les commandes devant Jean-François Fayolle (Aprilia 1100 Tuono Factory) et le même Jordan Boyer. Le pilote Aprilia récidive lors de l’ES3. Il devance Vincent Jouanen qui monte en puissance, et l’inévitable Jordan Boyer.

Plus de chance pour Mathias Courtaud (Toniutti Académy), ici 5ème, alors que son co-équipier Charlie Coulanges abandonne suite à une chute

Même duo de tête lors de l’ES4 à Préau mais Mathias Courtaud (Yamaha MT 09) pointe le bout de son pneu à la troisième place. Dans la cinquième et ultime spéciale courue, Vincent Jouanen s’impose devant Bruno Shiltz et Tanguy Brebion (Husqvarna 701).

Toujours régulier aux avant-postes, Tanguy Brebion pointe à la 4ème place

Ainsi fond, fond, fond...

Le rallye s’arrêtera malheureusement là : la chaleur a fait fondre de très larges portions de bitume à Préau, obligeant la direction de course à supprimer cette spéciale. 103 pilotes repartent malgré tout pour l’étape de nuit où deux passages à Ceignes sont prévus. Hélas, la chute d’un des premiers concurrents va occasionner une longue interruption de course. Du fait du retard accumulé, il ne sera pas possible de courir la deuxième étape.

Sixième victoire d’affilée pour Bruno Shiltz

Vincent Jouanen a fait le maximum pour recoller au groupe de tête : il remporte une spéciale et décroche la 2ème place

Le pilote Aprilia, qui avait déjà dominé l’année dernière, remporte donc son deuxième rallye de la saison devant Vincent Jouanen et Jordan Boyer. Derrière Shiltz et Jouanen, Tanguy Brebion complète le podium Rallye 2.

Jean-François Fayolle l’emporte en Maxi-Rallye

Jean-François Fayolle continue à caracoler en tête en Maxi Rallye devant Chritophe Forys (Suzuki GSXR 1000) et le duo Luc Jozon/Willem Houwink (BMW S1000 XR).

Jordan Boyer confirme son bon début de saison en finissant sur le podium et en remportant une spéciale

De même, Jordan Boyer garde le leadership en Rallye 1. Il devance cette fois-ci Mathias Courtaud et Emmanuel Gonzalez (KTM 890 Duke).

Pierre Mouneu s’impose à nouveau en Rallye 3

On ne change pas non plus de leader en Rallye 3 où le gang des Beta 390 SM fait un festival. Pierre Mouneu mène la danse devant ses acolytes Jérémy Legodu et Vincent Fabre.

Belle 20ème place au scratch et victoire en Classiques de Jérémy Barnoin (Kawasaki 400 ZXR)

Gros niveau en classiques sur cette épreuve. Jérémy Barnoin (Kawasaki 400 ZXR) et Maxime Delorme (Honda 500 CB) parviennent à marquer des points en Elite, Jean-Luc Duris (Honda 900 CBR) pointant en troisième position.

1er en Anciennes, Patrick Barnoin impose à nouveau sa Yamaha 500 XT

Pour la fête des pères, Patrick Barnoin (Yamaha 500 XT) est comblé : comme son fils en Classiques, il s’impose en Anciennes devant Quentin Gillard (Kawasaki 650 KZ) et Thierry Coudurier (Yamaha 350 RDLC).

Benoit Berthomieu et Raphael Galvani (habituellement pilote) 1er side-car

On dit qu’un rallye se gagne dans les spéciales et se perd sur le routier. C’est ce qui s’est passé pour les side-cars. Après la pénalisation de deux des trois-roues les plus rapides du fait de l’absence de pointage à un CP, Benoît Berthomieu (Suzuki GSXR Hayabusa), associé à Raphaël Galvani, devenu passager pour la circonstance, remporte la catégorie. Ils précèdent la féminine Pauline Lepage qui pilote son mari Damien dans leur side Yamaha 1000 R1, et la paire Franck Bacon/Sébastien Crescenzo (KTM 1190 RC8).

Un nouveau vainqueur en Trophée Européen avec le pilote suisse Mikaël Favarger

Mickaël Faverger s’adjuge le trophée européen. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Benjamin Preudhomme (KTM 890 Duke) qui s’impose en Espoirs avant de chuter lourdement au début de la deuxième étape.

Sonia Barbot 1ère Féminine sur sa Yamaha R7

Christophe Overney (Husaberg 500 FE) est le vétéran le plus rapide tandis que Sonia Barbot (Yamaha 700 R7) reste la meilleure féminine.

Retour de Romain Cauquil le vice-champion de France 2021 qui associé à Clarisse Delille décrochent la victoire en Duo et la 10ème place au scratch

Enfin, Romain Cauquil, associé à Clarisse Delille (KTM 890 Duke) transforme largement l’essai en duo puisqu’ils terminent à une étonnante dixième place au scratch.

Bruno Schiltz creuse l’écart en championnat

Bruno Schiltz continue sa progression au championnat avec une nouvelle victoire

Bruno Schiltz compte donc désormais 23 points d’avance sur Jordan Boyer au classement provisoire du Championnat de France. Vincent Jouanen réalise une belle opération en remontant à la troisième place tandis que Tanguy Brebion double Christopher Auzoux (Triumph 765 Street Triple).

Le podium

Rendez-vous les 15 et 16 juillet dans l’Aveyron où le MC Villecomtal nous prépare une des fêtes dont il a le secret pour les 20 ans du Rallye du Dourdou.

Thérèse Derrien