Si chaque organisateur du championnat de France des Rallyes Routiers a à cœur de concevoir une épreuve originale, adaptée au profil de sa région, les résultats n’ont guère varié cette saison : en remportant toutes les étapes et donc tous les rallyes, Bruno Schiltz (Aprilia 1100 Tuono Factory) vient de s’adjuger un troisième titre de Champion de France Elite et Maxi Rallye.

La finale à Rouillac

Le Comité pour l’Organisation d’un Rallye Routier en Charente et son président Thierry Dupuis accueillait donc la dernière manche d’un championnat 2021, perturbé par la pandémie et réduit à quatre épreuves.

Les concurrents et les officiels ont tous apprécié la parfaite organisation de l’épreuve et l’accueil chaleureux de la municipalité de Rouillac et des bénévoles. Deux boucles différentes totalisant 539 km conduisaient aux spéciales de Xambes, courte (2.3 km) et rapide, et Aizecq, plus longue (3.5 km), étroite et sinueuse.

Une course disputée... pour la seconde place

Grand chelem pour Bruno Schiltz qui remporte les 4 épreuves du championnat 2021

La domination du pilote Aprilia a certes été sans partage cette année, mais la bataille a fait rage entre ses challengers, nous offrant des podiums différents à chaque épreuve. En Charente, c’est le très prometteur Jordan Boyer (KTM 890 Duke R), dont c’était la première saison complète, qui se hisse sur la deuxième marche du podium.

Romain Cauquil remporte un scratch dans la dernière spéciale, empoche le titre dans la catégorie Rallye 1, et devient vice-champion de France Elite sur sa KTM 890 Duke CTM 83

Romain Cauquil (KTM 890 Duke), très régulier cette année, doit se contenter de la troisième place pour une petite seconde. Pas de déception à avoir puisqu’il remporte au passage un scratch dans la dernière spéciale, empoche le titre dans la catégorie Rallye 1 et devient vice-champion de France Elite.

Les podiums par catégorie

Un scratch et une belle 6ème place pour Jean-François Fayolle

Podium inédit également en Maxi Rallye : derrière Bruno Schiltz, on trouve le sympathique Jean-François Fayolle (Aprilia 1100 Tuono Factory), auteur du premier scratch du rallye et de sa carrière. Le troisième est un pilote hors championnat : Thomas Renaud (Honda 1100 Africa Twin), qui participait à son premier rallye. Chapeau !

1er rallye et premier podium en Maxi Rallye, bravo Thomas Renaud !

Grosse bagarre entre KTM en Rallye 1 : les 890 Duke de Jordan Boyer et de Romain Cauquil finissent dans la même seconde après 9 épreuves spéciales, la 790 d’Emmanuel Gonzalez suivant à 4 secondes.

Belle fin de saison pour Emmanuel Gonzalez, 4ème en Charente sur une KTM 790 Duke

En constante progression, Jordan Boyer décroche une belle 2ème place au rallye de Charente et le Trophée Espoir

Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) domine une nouvelle fois les Rallye 2 et est sacré logiquement champion de France de la catégorie. A Rouillac, la Husqvarna 701 de Tanguy Brebion devance de peu la Yamaha MT 07 de Charlie Coulanges.

Vincent Jouanen (KTM 500 EXC), champion de France de la catégorie Rallye 2

Victoire Charentaise en Rallye 3 où le régional de l’étape Thomas Jarnac (KTM 390 Duke) s’impose devant Anthony Cambon (Honda 500 CB) et Pedro Crescencio (Kawasaki 400 Ninja), qui remporte le titre.

Thomas Jarnac 1er Rallye 3

Après une lutte sans merci (expression bien mal appropriée pour cette catégorie qui est comme une grande famille) dans l’étape 1 où 4 side-cars finissent dans la même seconde, Benoît Berthomieu et Gaëtan Reynes (Suzuki Hayabusa) prennent l’avantage de nuit sur les Charentais Kevin et Julie Ribes (Suzuki Choda Hayabusa), et le Suzuki 1000 GSXR Choda de Raphaël Galvani et Laurent Bresse. Gilles Chanal et Sylvain Enjalbert (Panda SGR 1000), qui ont dû rendre la main de nuit suite à des problèmes électriques, conservent néanmoins leur titre de meilleur trois-roues.

Retour gagnant de Tom Chapas en Classiques

Retour gagnant de Tom Chapas (Yamaha 600 FZR) en Classique. Il devance les Honda CBR 900 de Jean-Luc Duris (qui devient champion de France) et 600 de Quentin Bourgeois.

Alexandre Everard de Harzir 1er en Anciennes

L’élève a dépassé le maître chez les Anciennes : le belge Alexandre Everard de Harzir (BMW R 90) prend le meilleur sur Christian Lacoste (BSA 650, champion de France 2021) et Jean-Yves Rivollet (Gauthier 250 GA).

L’attribution des trophées

Le Trophée Européen nous offre un podium international : le belge Patrick Pauluis (KTM 1290 SuperDuke R) s’impose devant le Suisse Antoine Asfaux (Triumph 675 Street Triple), qui devient le premier vainqueur du Trophée, et le duo luxembourgeois Philippe Boisserie et Anne Diderich (BMW 1250 GSA).

Jordan Boyer est une nouvelle fois le meilleur Espoir de ce troisième Rallye de Charente et s’adjuge le Trophée. Charlie Coulanges s’est montré comme depuis le début de la saison son plus coriace adversaire. Quant au jeune Charentais Benjamin Preudhomme (Suzuki 750 GSXS), il monte pour la première fois sur le podium des Espoirs.

Belle victoire de Benoît Berthomieu et Gaëtan Reynes en side-car (crédit photo : Laurent Berthe G2STP Sport)

Le side-cariste Benoît Berthomieu réalise le rallye parfait en remportant le Trophée Vétéran en plus de sa catégorie. Il devance Marc Koelblen (KTM SuperDuke 990), qui a dominé la saison et devient champion de France. Christophe Overney (Husqvarna 500) prend la troisième place à Rouillac.

Christopher Auzoux associé cette fois à Alexandre Vivien (Triumph 675 Street Triple) confirme son titre de Duo le plus rapide. En seconde position, on trouve un duo hors championnat composé d’Erwan Bahuet et de Cécile Boin, sur une Ducati 1200 Multistrada. Benoît Nimis, qui s’essayait pour la première fois à cette spécialité en compagnie de Valériane Dupuis-Maurin avec une Yamaha 900 Niken, prend la troisième place.

Enfin, sans surprise, Sonia Barbot (Yamaha 900 Niken) est la meilleure féminine et décroche un nouveau titre. Elle domine la side-cariste Pauline Lepage (Yamaha R1) et Pascale Schneider-Speck (Yamaha MT 09).

Championnat de France des rallyes routiers : une édition 2022 prometteuse

Après une année blanche en 2020, ainsi s’achève une courte saison 2021. L’édition 2022 s’annonce beaucoup plus copieuse. Bravo aux pilotes qui ont répondu présents, et bravo aux clubs qui ont réussi à s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire pour perpétuer la discipline qui nous est chère !

Tous les résultats des Rallyes Routiers sont à retrouver ici.

Thérèse Derrien