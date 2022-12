Tous les acteurs du rallye routier, pilotes, officiels, bénévoles s’étaient quittés fin août au rallye de Charente en se donnant rendez-vous pour la finale dans le Beaujolais en octobre. Malheureusement, les organisateurs n’ont pu, en raison du manque de bénévoles, d’inscrits, et des prix de moyens de secours qui flambent amener leur épreuve à terme.

2022, une année pourtant tant attendue pour la discipline !

Après 2020 où aucune épreuve n’avait pu avoir lieu et un redémarrage timide en 2021, on pouvait penser que tout rentrerait dans l’ordre avec 6 épreuves au championnat. Hélas, il n’en fut rien, le programme un peu ambitieux pour une année de reprise, sera vite perturbé par des conditions caniculaires extrêmes qui amputent les rallyes de l’Ain et du Dourdou d’une partie du programme. Mais pire encore, les rallyes des Coteaux et surtout la finale au Beaujolais sont annulés laissant un goût d’inachevé à tous.

Le sport plus fort malgré tout

Bruno Schiltz en tête du championnat depuis la 1ère spéciale sur le Bugatti !

Malgré tous ces problèmes, l’intensité sportive fut, elle, au rendez-vous et les différents titres Elite, Catégories et Trophées ne sont pas immérités ! A l’image, en Elite SW Motech, du champion de France Bruno Schiltz qui a pris le risque sportif de s’inscrire avec la toute nouvelle Aprilia 660 Tuono en remplacement de la 1100 V4 de la même marque et s’impose sur les 7 étapes !

Belle progression de Jordan Boyer qui passe en une saison de la sixième à la seconde place.

Que dire de l’ascension aussi remarquable de son dauphin Jordan Boyer (KTM 890 Duke R), passé de la 6ème position en 2021 au numéro 2, ainsi que de l’attaque constante du numéro 3, Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) qui dépassera parfois les limites pour tenter de prendre l’avantage !

L’ex-enduriste Vincent Jouanen a tout tenté pour imposer son mono KTM 500 EXC.

Belle fin de saison pour Charlie Coulanges qui décroche le Trophée Espoir et passe N° 5.

Derrière on retrouve les « petits jeunes qui montent » de la Toniutti Académy : Mathias Courtaud et Charlie Coulanges, qui malgré un résultat blanc chacun, amènent leur Yamaha MT09 aux quatrième et cinquième places. Ce dernier coiffe sur le fil Christopher Auzoux (Triumph 765 RS) et Tanguy Brebion (Husqvarna 701).

Tanguy Brebion toujours aux avant-postes termine 7ème.

Christopher Auzoux amène sa Triumph 765 RS à une belle 6ème place en Elite SW Motech.

Toujours aux avant-postes, on retrouve ensuite un nid de KTM 890 avec Emmanuel Gonzalez, Benjamin Preudhomme, Davy Gambino et le Duo Romain Cauquil / Clarisse Delille dans lequel vient s’intercaler Jean-François Fayolle (Aprilia 1100 Tuono) à la 9ème place.

Jean-François Fayolle vainqueur en Maxi-Rallye.

En Maxi-Rallye, c’est ce même Jean-François Fayolle qui remporte toutes les étapes devant la pure sportive de Christophe Forys (Suzuki 1000 GSXR) et le Duo de choc Luc Jozon / Willem Houwink (BMW S1000XR).

Luc Jozon et Willem Houwink 1er d’un Trophée Duo très disputé sur leur BMW S1000XR.

Chez les Rallye 1, Jordan Boyer impose la KTM 890 Duke R devant la Yamaha MT09 de Mathias Courtaud, victorieux aussi de 3 étapes, ensuite c’est Christopher Auzoux qui amène la Triumph 765 Street Triple RS à la troisième place.

Mathias Courtaud 4ème en Elite SW Motech et second de la catégorie Rallye 1.

Retour de Pierre Mouneu et titre en Rallye 3 sur sa Beta 400 SM.

En Rallye 2, Bruno Schiltz impose pour la première fois un bicylindre depuis la création de la catégorie, devant les monos de Vincent Jouanen et Tanguy Brebion (Husqvarna 701), tandis qu’en Rallye 3, le trio Pierre Mouneu, Jérémy Legaudu et Vincent Fabre fait la razzia sur la catégorie avec leurs Beta 400 SM malgré une belle résistance de Julien Parmentier avec son antique Kawasaki 500GPZ.

Chez les Side-Cars Iniside, la lutte a été serrée entre Florian Méneret / Tristan Raucci (Yamaha 1200FJ), Benoit Berthomieu / Jonathan Campergue (Suzuki 1300 GSXR) et John Devaux / Gaëtan Reynes (Suzuki 1300 DJ).

Florian Méneret / Tristan Raucci (Yamaha 1200FJ) champion en side-car Iniside

Pour le Championnat de France des Rallyes des motos Anciennes et Classiques, victoire chez les premières citées de Patrick Barnoin (Yamaha 500 XT) devant Salah Jouan (Honda 900 Bol d’Or), victime d’une chute dans la dernière épreuve, et Philippe Stephan (Yamaha 350 RDLC).

Patrick Barnoin impose sa Yamaha 500 XT en catégorie Anciennes.

En Classiques, Tom Chapas (Yamaha 600 FZR) devance les Honda de Yann Jeudy (750 VFR) et de Jean-Luc Duris (CBR 900).

Tom Chapas (Yamaha 600 FZR) 1er en Classiques

Les Trophées

En Espoir, Charlie Coulanges (Yamaha MT09) comble son retard lors de la dernière étape et termine devant Benjamin Preudhomme (KTM 890 Duke R) et Rémi Cougoule (Husqvarna 701), tandis qu’en Vétérans on a assisté à un cavalier seul, malgré 42 classés, de Christophe Overney (Husqvarna 501 FE) qui précède Pierre Mouneu et Jean-Luc Duris.

Christophe Overney 1er du Trophée Vétérans et 20ème Elite SW Motech sur HUSQVARNA 501 FE

En Trophée Européen, un trophée que l’on aimerait bien voir grossir, Antoine Asfaux (Triumph 765 RS) coiffe sur le poteau Morgane Hannigsberg et Arnaud Schmitt Bailer (tous deux sur KTM 690 Duke).

Antoine Asfaux (Triumph 765 RS) 1er du Challenge Européen.

Même constat pour le Trophée Féminin où Sonia Barbot garde le leadership avec sa Yamaha R7 devant Morgane Hannigsberg et Pauline Lepage (Yamaha R1 MS-R).

Sonia Barbot 1ère Féminine 21ème Elite sur sa belle Yamaha R7

Enfin, pour le Trophée Duo où là on remarque une belle participation (16 classés), Luc Jozon et Willem Houwink ont fini par imposer leur BMW S1000XR devant Johan Migne et Adélaïde Bardeau (Aprilia 1000 Tuono), et Romain Cauquil et Clarisse Dellile (KTM 890 Duke) à qui il manque une épreuve.

Romain Cauquil / Clarisse Delille 12ème avec 3 résultats.

Voilà donc les résultats validés à l’issue de la dernière épreuve, dommage qu’une dernière explication n’ait pu avoir lieu mais rendez-vous en 2023 avec quelques nouveautés !

Crédit photos : Laurent Berthe G2STP