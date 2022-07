Comme lors de la seconde épreuve du Championnat de France des Rallyes, les fortes chaleurs ont perturbé la superbe épreuve aveyronnaise organisée par le MC Villecomtal. Et comme dans l’Ain, Bruno Schiltz (Aprilia 660 Tuono) remporte un rallye amputé de 3 spéciales à cause des conditions extrêmes.

Etape 1 : Schiltz sur le fil !

Pourtant, le pouvoir absolu du roi Bruno a bien failli vaciller le week-end dernier. Dès la première spéciale de Pruines, Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) affiche ses velléités de révolte en s’imposant devant le régional de l’étape Mathias Courtaud (Yamaha MT 09) à une seconde. Bruno Schiltz ne pointe qu’en troisième position à plus de 3 secondes. Mais le triple champion de France se rebiffe aussitôt en remportant la spéciale du Loyre devant les mêmes Courtaud et Jouanen.

Le rallye du Dourdou présente la particularité de commencer par l’étape de nuit. Hélas, dès le prologue, des chutes à répétition ont fait prendre du retard à l’épreuve et la direction de course se voit donc contrainte de supprimer le dernier passage à Pruines. Les concurrents s’élancent pour une deuxième boucle raccourcie avec un second passage au Loyre où on retrouve le même tiercé mais dans le désordre : Schiltz, Jouanen, Courtaud.

Au classement Elite SW Motech de cette première étape, Bruno Schiltz ne sauve son trône que pour 2 centièmes face à Vincent Jouanen et 7 dixièmes devant Mathias Courtaud. Tanguy Brebion (Husqvarna 701), quatrième, est relégué à 10 secondes, Jordan Boyer (KTM 890 Duke R) à 12 et Charlie Coulanges (Yamaha MT 09) à près de 15.

Etape 2 : Jouanen joue son va-tout

Les derniers concurrents ayant terminé à une heure tardive ou plutôt matinale, ce n’est que quelques heures plus tard que l’on repart pour une seconde étape tout aussi disputée : Vincent Jouanen s’impose à deux reprises à Pruines tandis que Bruno Schiltz remporte deux fois le Loyre. Le jeune pilote de la Toniutti Académie arbitre toujours le duel dont l’issue bascule dans la toute dernière spéciale : Vincent Jouanen va être victime d’une petite chute qui lui fera perdre 21 secondes.

Une troisième boucle avait été prévue par les organisateurs. Hélas, comme dans l’Ain, le revêtement dégradé par la chaleur oblige la direction de course à annuler les deux dernières spéciales et on en restera là. Bruno Schiltz s’adjuge donc la deuxième étape devant Mathias Courtaud à 9 secondes et Jordan Boyer à plus de 19 secondes. Du fait de sa chute, Vincent Jouanen finit 4ème de la boucle à 20 secondes devant Christopher Auzoux (Triumph 675 Street Triple) et Emmanuel Gonzalez (KTM 890 Duke).

Ce sera donc une 7ème victoire d’affilée pour le champion de France en titre devant le très régulier Mathias Courtaud. Vincent Jouanen qui finit 3ème général du rallye à 20’’13 peut avoir quelques regrets…

Une fois encore, ce rallye aura été dominé par les catégories Rallye 2 (Schiltz, Jouanen, Brebion) et Rallye 1 (Courtaud, Boyer et Coulanges le second pilote de la Toniutti Académy).

Jean-François Fayolle (Aprilia 1100 Tuono Factory) caracole toujours en tête de la catégorie Maxi- Rallye. A Villecomtal, il devance le très rapide Aveyronnais Frédéric Galtier (KTM 1290 Superduke R) revenu sur une épreuve en duo avec Maïmouna Sall Serieys, et Christophe Forys (Suzuki 1000 GSXR).

De même, Pierre Mouneu (Beta 390 SM) reste le plus rapide des Rallyes 3 devant Jérémy Legodou (Beta 390 SM) et Pedro Crescencio (Kawasaki 400 Ninja) revenu sur une épreuve.

En Classique, Tom Chapas (Yamaha 600 FZR) accroît son avance sur Yann Jeudy (Honda 750 VFR), le duo constitué de Quentin Bourgeois et Sébastien Galais (Honda 600 CBR) prenant la troisième place de la catégorie.

En Ancienne, un pilote hors championnat Patrick Bourgeois (Yamaha 400 DTMX) s’impose devant le nouveau leader de la catégorie Salah Jouan (Japauto 1000 VX) et Jean-François Poutier (Honda 500 FT).

En Side-Car, le duel entre Benoît Berthomieu/Jonathan Campergue (Suzuki 1300 GSXR) et Florian Meneret/Triastan Raucci (Yamaha 1200 FJ) tourne à l’avantage des premiers après la sortie de route des seconds. John Devaux et Gaëtan Reynes (Suzuki 1300 DJ) s’adjugent la seconde place du rallye devant un duo inédit mère/fils : Pauline Lepage (Yamaha 1000 R1) avait pour passager son jeune fils Stanislas dont c’était le tout premier rallye. Bravo à eux !

Pour ce qui est des Trophées, Sonia Barbot (Yamaha 700 R7) reste invaincue chez les Féminines. Charlie Coulanges domine toujours les Espoirs. Christophe Overney (Husaberg 500 FE) reste le Vétéran le plus rapide tandis qu’Antoine Asfaux (KTM 790 Adventure) est le meilleur Européen.

Le podium avec Schiltz ,Courtaud et Jouanen

La prochaine épreuve aura lieu les 20 et 21 août à Rouillac où l’équipe du CORRC emmenée par Thierry Dupuis espère bien des conditions plus clémentes pour le 4ème Rallye de Charente !

Le site du Rallye du Dourdou

Les résultats 2022 en ligne

Rédaction : Thérèse DERRIEN

Crédit photos : FFM/Laurent BERTHE-G2 STP

Facebook : Championnat de France des Rallyes Routiers et Rallye Routier Moto Officiel