Cela fait 20 ans cette année que la petite commune aveyronnaise résonne au son des motos de rallye, après qu’une bande de copains motards ont décidé d’organiser une épreuve qui fait référence désormais dans la discipline.

Le Dourdou : convivialité, fête et compétition !

Le Dourdou à Villecomtal a donné son nom au rallye

Pour cet anniversaire, le Moto-Club de Villecomtal a mis les petits plats dans les grands avec toujours un super accueil dans les différents parcs, sans oublier le village et ses commerçants aux petits soins. De même, après les 440 Km du rallye, pilotes, accompagnants et public pourront profiter de la traditionnelle soirée festive avec concerts, marché gourmand (et son fameux aligot), sans oublier le feu d’artifice !

Avant cela, au niveau sportif, on démarrera dès le vendredi soir avec un parcours routier de 184 Km où chaque boucle sera différente, pour l’étape de nuit. Celui-ci empruntera la vallée du Lot et le Rougier de Marcillac où les concurrents monteront 2 spéciales (Pruines, 4.5 Km et Le Loyre, 4.1 Km) à deux reprises. Puis le samedi 16 au matin, les 135 engagés repartiront pour 253 Km, dans des secteurs encore non empruntés, avec encore 6 spéciales.

A qui l’édition 2022 ?

Quelques tendances se sont dégagées des deux premières épreuves et nul doute que Bruno Schiltz (Aprilia 660 Tuono, catégorie Rallye 2), en tête du provisoire en Elite - SW Motech avec 90 points et vainqueur des 3 dernières éditions du Dourdou, est grandissime favori.

Superbe début de saison pour Jordan Boyer

Un second pilote se détache avec 67 points, il s’agit de Jordan Boyer (KTM 890 Duke R), le champion de France Espoir 2021 est aussi 1er du classement provisoire en catégorie Rallye 1.

Toujours bien placé Tanguy Brebion fait un solide début de saison

Derrière, Vincent Jouanen (KTM 500 EXC) avec 57 points tente de recoller au peloton de tête et de se détacher d’un groupe constitué de Tanguy Brebion (Husqvarna 710 SM) 48 points, Christopher Auzoux (Triumph 765 RS) 46 points, Jean-François Fayolle (Aprilia 1100 Tuono) 45 points, et Mathias Courtaud (Yamaha MT 09), 41 points, qui est ici à domicile et pourrait bien surprendre.

Vincent Jouanen est remonté à la 3ème place du provisoire

Ensuite, on trouve aux 8, 9 et 10ème place Charlie Coulanges (Yamaha MT 09), Emmanuel Gonzalez et Benjamin Preudhomme (KTM 890 Duke R). Voilà la situation du Top 10 du classement Elite-SW Motech provisoire.

Mathias Courtaud sera le régional de l’étape

Néanmoins, il reste beaucoup de suspens pour la suite du championnat dans les catégories. Ainsi, en Anciennes entre Patrick Barnoin (Yamaha 500 XT) et Salah Jouan (Honda 900 B.O), idem en Trophée Duo où le trio J Boncoeur / Cornillat (Triumph 675), Migne / Bardeau (Aprilia 1000) et Jozon / Houwink (BMW S1000 XR) se tient en seulement 9 points !

N° 2 Cauquil / Delille de retour en Duo au Dourdou

En Maxi-Rallye, Jean-François Fayolle a la situation en main avec le plein de points (90) depuis le début de la saison, face à Christophe Forys (Suzuki 1000 GSXR). Chez les Rallyes 3 Pierre Mouneu (Beta 390 SM) continue son cavalier devant Julien Parmentier (Kawasaki 500 GPZ).

Meneret / Raucci bien partis en side-car !

En Side-Car, Meneret / Raucci (Yamaha 1200 FJ) tiennent le leadership face à Devaux / Reynes (Suzuki 1300 DJ), de même qu’en Espoir où Benjamin Preudhomme devance Charlie Coulanges et Thomas Jarnac (KTM 790 Duke).

N° 7 Manu Gonzalez à l’attaque !

Chez les Féminines, Sonia Barbot (Yamaha 700 R7) continue à creuser l’écart sur Morgane Hannigsberg (KTM 690 Duke R) qui domine le Trophée Européen. Enfin, Jean-Luc Duris (Honda CBR900 RR) mène à la fois la catégorie Classiques et le Trophée Vétérans.

Rendez-vous dans l’Aveyron les 15 et 16 Juillet pour la suite des évènements !

Le site du rallye du Dourdou

Les résultats 2022 en ligne

Crédit photos : Laurent Berthe de GT2STP Sport