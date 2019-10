Retour de la pluie dès la 1re étape…

Après quelques épreuves sur le sec, les pilotes du championnat retrouvaient des conditions humides dès le 2e tour de la première étape. Profitant d’une pénalité de Bruno Schiltz (Aprilia 1100 Tuono) de 15 secondes, Luc Breban (KTM 790 Duke), très rapide et régulier, remporte la première étape. Il lui restera, la nuit, à gérer son avance pour finir par décrocher cette 2e édition du rallye de Charente devant Tanguy Brebion (Husqvarna 701 SM) - 2e des deux étapes - et Benoit Nimis (KTM 690 Duke R), vainqueur de l’étape de nuit. Nimis s’octroie par la même occasion le titre Rallye 2 et la 3e marche du podium final !

Bruno Schiltz : 2e titre de champion de France

Après un beau début de course, où il rate la victoire de la 1re étape à cause d’un pointage en avance de 2 minutes, Bruno Schiltz se retrouve 5e et abandonne la nuit suite à un problème de support de phares. Toutefois, le résultat de sa première étape est amplement suffisant pour lui permettre de décrocher son deuxième titre, après celui de 2017, en Elite SW Motech.

Dans les catégories, les Maxi Rallyes n’ont pas été à la fête sur les petites routes détrempées de Charente. Damien Lauret (BMW S1000R) s’adjuge la catégorie devant Fabien Assemat (Yamaha YZF-R1) - qui écope d’une lourde pénalité de 45’’ après avoir commis une erreur de pointage - et Pierre Coulon (Aprilia 1100 Tuono).

En Rallye 1, podium 100% KTM 790 Duke puisque derrière Luc Breban, on retrouve Romain Cauquil, troisième de l’étape 1, mais moins à l’aise la nuit sous la pluie. Pierre-Yves Bian, vainqueur du Manx TT, monte sur le podium de la catégorie pour son premier rallye.

En revanche, les Rallyes 2 ont adoré ce terrain de jeu et se sont livrés à une belle bagarre. Tanguy Brebion, vainqueur de la catégorie, prend le meilleur sur Benoît Nimis lors de l’étape 1. Le pilote KTM, qui aime la pluie comme il l’a prouvé au rallye de la Sarthe, met du gros gaz pour sauver sa première place au championnat Rallyes 2 et remporte l’étape 2. Emmanuel Gonzalès (KTM 690 Duke R) termine 4e du rallye et 3e Rallye 2 en bagarre avec Vincent Jouanen (KTM 450 EXC). Signalons aussi la belle perf’ de Clément Cadenet (Husqvarna 701 SM), 1er Espoir, qui place le 5e Rallye 2 à la 9e place du scratch (5 Rallye 2 se sont infiltrés dans le Top 10).

Florent Routhier (Husqvarna 350) s’impose dans les deux étapes devant Mathias Courtaud (Honda CB 500) qui remporte le titre, dans la catégorie Rallye 3 toutefois. Thomas Jarnac amène sa KTM 390 Duke à la 3e place de l’épreuve.

Belle fin de saison en Anciennes de Christian Lacoste qui impose sa BMW R100. Éric Martin, qui a ressorti sa Suzuki RE5 pour la finale, prend la 2e place devant Laurent Renault (Yamaha 250 XT) et Thierry Coudurier (Yamaha 350 RDLC), en Duo avec Maryline Parent. C’est en Duo également que Johan Daval terminait la saison, accompagné de sa fille Pauline. Ils remportent néanmoins la catégorie Classiques (et le titre) sur leur Honda 600 CBR, devançant Jean-Luc Duris (Honda 900 CBR) et Thierry Theillac (Ducati 900 SS).

Victoire en Side-car et belle fin de saison pour Raphaël Galvani et Laurent Bresse (Choda ZX-12R) qui ne peuvent compenser, au championnat, leur casse du rallye de la Sarthe. Ils terminent 10e au général, devant les petits nouveaux de la catégorie, Kevin et Julie Ribes (Choda Suzuki 1300) et Gilles et César Chanal (Panda) qui décrochent enfin leur premier titre ! Pour continuer avec les équipages, en Duo, belle victoire d’Erwan Bahuet et de Cécile Boin, 13e au Scratch sur leur Ducati 1200 Multistrada devant Luc Jozon et Willem Houwink (Yamaha MT-10), et Johan et Pauline Daval (Honda 600 CBR). Nouvelle victoire en Vétéran de Christophe Overney (Husqvarna 501 FE) devant Gilles Chanal et Jacques Grandjean (Suzuki 1000 GSX), tandis que Pauline Lepage (Yamaha 1000 MSR) devance Valeryane Dupuis-Maurin (Kawasaki 650 ER6N) chez les Féminines.

Une finale très réussie

À l’issue de l’épreuve, les concurrents se sont rendus aux différentes remises de prix du Challenge de l’Ouest, du rallye et du Championnat de France. Tous étaient unanimes pour reconnaitre l’accueil, l’organisation, un parcours et des spéciales sympas, bref, tous les éléments pour pérenniser une épreuve de retour après 30 ans d’absence ! Chapeau !