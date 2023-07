Et de deux pour Bruno Schiltz et sa Suzuki GSX-8S ! Déjà victorieux au rallye de la Sarthe, le quadruple champion des Rallyes Routiers remporte le rallye du Dourdou, deuxième épreuve de la saison 2023. Au guidon du nouveau roadster Suzuki, rival de la nouvelle Honda Hornet, il colle 6 secondes d’avance à ses concurrents !

Après sa victoire au rallye de la Sarthe, le pilote expliquait l’importance du travail d’équipe, notamment dans la préparation de la moto par les équipementiers.

Avec des réglages désormais peaufinés (cartographie moteur, géométrie du châssis) et l’ajout d’une nouvelle ligne d’échappement, nul doute que la GSX-8S, après cette seconde réussite, est plus que jamais parée pour enchaîner les meilleurs chronos.

Rendez-vous au Rallye des Garrigues (34) les 23 et 24 septembre prochains pour la suite !

L’interview de Bruno Schiltz par Suzuki

– Encore de belles performances ce week-end, comment résumes-tu ton rallye ?

C’est une bonne course, c’est mon rallye préféré car on commence par l’étape de nuit. Avoir tout gagné ce week-end et remporter pour la 5ème année d’affilé ce rallye ça fait plaisir. Les routes étaient très techniques, et beaucoup de sorties de virage se refermaient avec des murs très proches. Il fallait être précis pour aller vite, notamment dans la nouvelle spéciale.

– Deuxième victoire en deux courses, quel est ton bilan à mi-saison ?

Globalement ça ne peut pas être mieux ! Je sens bien les choses et étant donné que le deuxième n’est jamais le même chaque week-end, j’ai créé un écart en tête du championnat. J’ai un gap de points vraiment intéressant avant d’ attaquer la prochaine manche.

– Comment te projettes-tu sur le Rallye des Garrigues ?

C’est un Rallye qui n’a pas eu lieu depuis des années, je l’aime bien mais la dernière fois que je l’ai fait c’était en 2017. Des souvenirs que j’en ai, les routes étaient pas mal défoncées donc on verra ce que l’organisation nous prépare. Une grande partie de mes concurrents sont de la région, ils connaissent bien les spéciales. L’objectif est dans tous les cas de gagner !

Suzuki GSX-8S, notre essai et notre comparatif

Vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau roadster Suzuki ? On vous propose deux émissions : un débrief d’essai de la machine par Axel et Julien, et un comparatif donnant la paroles aux motard(es) sur les principaux roadsters mid-size du marché, où la GSX-8S tient une place importante :



Source : Suzuki