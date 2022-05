Cette année, Moto Magazine vous propose 5000 km de plaisir à moto sur les routes françaises ! De la vallée du Tarn à la corniche des Cévennes, en passant par la côte d’Opale et la Corse, mais aussi dans l’Aveyron et le Languedoc... Des itinéraires que l’on vous détaille dans ce nouveau hors-série Tourisme 2022, complété de cartes, de road-books et de fichiers GPX à télécharger sur motomag.com.