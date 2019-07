Cette fois, le soleil était au rendez-vous du championnat de France des Rallyes, un peu trop même puisque la direction de course a dû annuler deux spéciales sur lesquelles le goudron fondait par endroits. Cela n’a pas empêché le favori Bruno Schiltz de s’imposer pour la seconde fois consécutive.

En effet, le pilote de l’Aprilia 1100 Tuono, après avoir remporté six des huit spéciales disputées ce week-end dans l’Aveyron autour de Villecomtal, s‘est imposé au classement Elite SW Motech avec près de 4 secondes d’avance sur Luc Breban (KTM 790 Duke R), toujours aux avant-postes. Derrière, Fabien Assemat (Yamaha YZF R1), heureux troisième validait un nouveau choix de pneus qui l’encourage pour la fin de saison, tandis qu’Emmanuel Gonzalès (KTM 690 Duke R) était ce week-end l’homme fort des Rallyes 2.

Dans les catégories…

En Maxi Rallye, derrière Bruno Schiltz qui creuse encore un peu son avance au championnat et Fabien Assemat (vainqueur d’une spéciale), on retrouve Damien Lauret (BMW S1000R) à la troisième place. À signaler dans cette catégorie la chute en fin de rallye de Paul-François Felicelli (Suzuki 1000 GSXS), grand animateur de la catégorie, alors qu’il se battait pour le podium. Le régional de l’étape Frédéric Galtier (KTM 790 Duke), 5ème scratch, remporte le challenge des Aveyronnais et se classe deuxième Rallye 1 derrière Luc Breban (auteur d’un scratch en spéciale et vainqueur de l’étape 1) et devant Maxime David (Kawasaki ZX6R). Chez les Rallyes 2, Emmanuel Gonzalez devance la KTM 690 Duke R de Benoît Nimis et la Husqvarna 701 de Tanguy Brebion. Matthias Courtaud (Honda 500 CB) domine Raphaël Groland (Honda 500 CB) et Florent Routhier (Husqvarna 350). Il remporte donc la catégorie Rallye 3 et termine à une magnifique 14ème place au scratch.

Autre étonnante performance, celle de Kevin Cheyland (12ème au scratch) qui gagne la catégorie Classiques devant Johan Daval (Honda 900 CBR) et Richard Pigeat (Ducati 900 SS). Thierry Coudurier (Yamaha 350 RDLC) signe la meilleure performance en Anciennes devant Eric Martin (Suzuki GS 750) et Gabriel Fougeras (BMW 650).

Enfin, les side-caristes Raphaël Galvani et Laurent Bresse (Choda ZX12R) reviennent au premier plan de la catégorie Side-cars Iniside. Ils devancent Benoît Bertomieu et Gaëtan Reynes (Suzuki 1300 GSXR), puis Kevin et Julie Ribes (Choda 1300 GSXR). Difficile fin de rallye pour Séverine Guglielmi associée à Geoffroy Guimont, victimes d’une sortie de route sur leur Honda 900 CBR / DJ après un parcours exemplaire depuis le début du championnat !

Coup double pour Sonia Barbot et Laureen Maunier qui remportent, sur leur Triumph 675 Daytona, à la fois les catégories Féminine et Duo. En Vétéran, c’est Christophe Overney (Husqvarna 510) le plus véloce, tandis que le 1er Espoir Charlie Coulanges décroche une superbe 8ème place au scratch sur sa Yamaha MT07.

En conclusion, bravo au M.C Villecomtal pour cette belle édition du Dourdou, les rallyes font maintenant relâche… Nous ne manquerons pas le rendez-vous à la rentrée les 7 et 8 septembre pour l’avant-dernière manche du championnat : le Rallye des Coteaux à Mauves (Ardèche). Toutefois si la poignée vous démange, vous pouvez d’ici-là vous engager au rallye hors championnat des Volcans qui aura lieu les 24 et 25 août à Gelles (Puy-de-Dôme).

Photos : Laurent Berthe