Comme on le sait, KTM est un partenaire privilégié de CFMoto. L’un des fruits de cette association est le bien connu bicylindre LC8, conçu par CFMoto. On le retrouve au coeur des KTM 790 (produites en Chine), mais aussi des CFMoto 800 MT et 800 NK. Mais la firme autrichienne ne sera bientôt plus leur unique partenaire, puisque Yamaha vient de signer un accord pour fonder une coentreprise de 500 employés située à Zuzhou, en Chine.

Baptisée "Zhuzhou CF Yamaha Motor"(ZCYM), son lancement est prévu novembre 2023. Elle sera détenue à 44,23% par Yamaha, 50% par CFMoto et 5,77% par la société exportatrice Tair Yea Limited. Ceci s’explique le rachat des parts de Jianshee - dont Yamaha était le partenaire depuis 30 ans - par CFMoto. Jianshee et Yamaha étaient spécialistes de la production et la distribution de motos et scooters de moins de 150 cm3 (5 millions de machines distribuées depuis 1992), destinés au marché chinois.

Bientôt des Yamaha MT-07 chinoises ?

Cette nouvelle "joint venture" entre Yamaha et CFMoto "a pour objectif la compétitivité des marques, sur le secteur du 2 roues". Reste à savoir comment cela se traduira. À l’instar de KTM, une partie du catalogue Yamaha sera-t-elle produite par cette nouvelle alliance ? Ou comme avec Jianshee, les deux-roues issus de cette nouvelle alliance seront-ils uniquement destinés au marché chinois ? À suivre !