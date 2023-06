Après avoir donné un nouveau coup de peinture à ses nouvelles Monster, SuperSport S, Hypermotard RVE 950 et Panigale V2 2024, Ducati s’attaque à sa Multistrada V2 S. Dévoilée en 2021, l’héritière de la Multistrada 950 est le ticket d’entrée vers le monde du trail façon Ducat’. Si aucune évolution n’est à noter techniquement, elle se pare désormais d’une livrée inédite "Thrilling Black & Street Grey", faite de noir, de gris et du fameux rouge Ducati sur ses carénages latéraux et ses jantes.

Au coeur de la machine, on retrouve le twin "Testastretta 11°" de 937 cm3 développant 113 ch à 9 000 tr/min et 94 Nm à 6 750 tr/min. La hauteur de selle est perchée à 830 mm et le poids affiche 202 kg à sec. L’électronique est toujours à la pointe : ABS sur l’angle, contrôle de traction, Ducati Brake Light (activation d’un feu de détresse en cas de freinage brusque), régulateur de vitesse, quickshifter up&down et 4 modes de conduite (Sport, Touring, Enduro, Urban) ajustables sur l’écran TFT de 5 pouces.

Coté tarif, ce nouveau combo de couleurs est un peu plus cher : 19 090 euros, soit 400 euros de plus que l’édition "rouge standard".