Alors que Royal Enfield prépare la Royal Enfield GT Cup et propose un kit racing afin de coursifier sa Continental GT pour l’épreuve, l’entreprise indienne MK Design dévoile elle aussi de quoi décliner sa 650 cm3 indo-anglaise en sportive. En l’occurrence, la transformation est uniquement esthétique, en témoigne le kit carénage intégral récemment présenté. L’Interceptor 650 n’est pas oubliée et pourra également en être équipée.

Royal Enfield FF650 Café R : Transformer sa Royal Enfield 650 en sportive

Le kit est composé d’une tête de fourche ornée d’un phare rond, de carénages latéraux et d’un sabot moteur. Ceux-ci sont composés de plastiques et de fibres composites. L’ensemble ne pèserait que 7kg sur la balance.

MK designs précise que le montage est réalisable rapidement, facilement et sans modifications majeures. Le kit sera proposé en 8 coloris et pourra s’enrichir d’une selle typée "café racer" et d’un capot de selle.

À noter que pour recevoir le kit, l’Interceptor doit se doter de guidons bracelets (non-inclus), tandis que le guidon de la Continental GT doit être abaissé de 25 mm (supports inclus dans le kit).

Quid du tarif ? Contre toute attente, il est plutôt abordable : 460,09 $ HT sans frais de port. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel de MK Designs.