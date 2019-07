Le Dourdou, c’est le nom de la rivière locale qui traverse le joli village de Villecomtal, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Rodez. Cette épreuve a la particularité de commencer le vendredi soir par l’étape de nuit, puis se poursuit le samedi toute la journée pour la seconde étape.

Le programme des festivités

Les 5 boucles du rallye : deux pour l’étape 1, et trois pour l’étape 2, sont toutes différentes. Le vendredi 12 juillet, le départ du rallye est prévu à 20H45 : pré-grille à l’arche au foirail comme d’habitude, mais le départ officiel se fera sous le porche XIIIe siècle pour le prologue de 44,5 km. Puis départ de l’étape 1 à 22H05 pour 2 boucles : la 1re de 72 km, la 2e boucle de 66,2 km. Le samedi 13 juillet à 10H00, départ pour l’étape 2 composée de 3 boucles : 89 km, 96,4 km et 92,1 km.

Une journée de moto, ça creuse, et tout le petit monde du rallye, bénévoles et pilotes, se retrouve à partir de 20H pour le traditionnel repas Aligot/saucisse avant le non moins traditionnel feu d’artifice et petit bal populaire ! Enfin le dimanche 14 juillet à 10H30 fin des festivités avec la remise des prix.

Bruno Schiltz part favori

Après une première partie de saison dominée au classement Elite-SW Motech par Bruno Schiltz, vainqueur ici même en 2018, le pilote de l’Aprilia 1100 Tuono, indemne après sa récente chute aux 24 Heures de Barcelone, sera à nouveau le favori dans l’Aveyron. Luc Breban (KTM 790 Duke) et Benoit Nimis (KTM 690 Duke R), avec une victoire au compteur chacun, peuvent néanmoins nourrir de sérieuses prétentions. Attention également au retour, après blessure, de Romain Cauquil (KTM 790 Duke), brillant second de l’édition 2018, sans oublier Jean Mary Aulas et Tanguy Brebion capables de jouer les trouble-fêtes avec leurs Husqvarna 701 SM. À quelques encablures, Fabien Assemat (Yamaha YZF R1), Vincent Jouanen (KTM 450 EXC), Damien Lauret (BMW S1000R), Maxime Delorme (Husqvarna 701) et Emmanuel Gonzalès (KTM 690 Duke R) tenteront de rejoindre le peloton de tête !

Voilà pour le Top 10 mais dans les différentes catégories, des Anciennes aux Maxi-Rallyes en passant par les Side-Cars, le spectacle gratuit sera aussi assuré. Alors, en route pour l’Aveyron !

Pour toutes les infos, c’est sur le site du Moto-Club de Villecomtal

Les résultats du rallye en live