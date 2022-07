Une vaste campagne d’entretiens est lancée par BMW Motorrad afin "d’améliorer la qualité à long terme". Elle concerne les cardans des R 1200 GS et R 1250 GS commercialisées à partir de 2013. Cette procédure d’une durée de 45 min pourra être mise en oeuvre lors des entretiens périodiques. Rien ne presse donc, mais ces opérations seront nécessaires pour prolonger leurs durées de vie.

40 785 GS concernées en France

Les quelques 40 000 BMW GS françaises devront passer sur le billard gratuitement afin de recevoir une modification et plusieurs étapes de vérifications.

Pour les motos de plus de 2000 km, le logement de l’arbre à cardan recevra une valve de drainage (évacuation d’eau) proche du joint transversal. Cette amélioration permettra de mieux évacuer l’air et l’humidité logées à l’intérieur du cardan.

Outre cette modification, les cardans des machines affichant entre 2000 et 60 000 km au compteur s’exposeront à un contrôle électronique (mesures des forces, résistances et vibrations) et visuel afin de vérifier si l’eau ne coule pas abondamment lors de l’installation du drain. Si l’effet est avéré, le cardan sera remplacé.

Enfin, pour les motos de plus de 60 000 km, le cardan sera échangé par un neuf dans tous les cas.

Pour plus d’informations, on vous invite à prendre contact avec votre concessionnaire BMW.