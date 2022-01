Moto Magazine n°383 : le sommaire

Moto Magazine n°383 : retour en image sur le Normandy Beach Race

Le Normandy Beach Race, c’est une course unique en France, réservée aux motos antérieures à 1947 et aux voitures pré-1949. Avec ses 100 000 spectateurs, l’évènement fut un véritable succès. On vous propose un portfolio d’images légendées retraçant son ambiance unique.

Moto Magazine n°383 : EICMA 2021, la fin d’une époque pour les salons moto ?

Après de multiples vidéos publiées sur notre chaine YouTube, il est temps de faire le point sur l’EICMA 2021. Quel est l’avenir de ce type de salon, où des grands constructeurs tels que Harley-Davidson et KTM comptaient parmi les absents ?

Moto Magazine n°383 : dossier bruit et rencontre avec Eric de Seynes (Président de Yamaha Europe)

La question du bruit fait pression sur le deux-roues motorisé : la recherche s’avère complexe pour les constructeurs et l’ACEM étudie également la question avec diverses expérimentations.

En 2021, Eric de Seynes (président et CEO de Yamaha Europe) publiait une tribune expliquant que « la mairie de Paris renie la liberté fondamentale des citoyens à circuler librement ». Un texte sur un fond général d’interrogations au sujet des politiques menées par l’Europe envers la moto. Rencontre et interview.

Moto Magazine n°383 : toute l’actu moto et équipements

On passe en revue les dernières nouveautés en équipements moto : pneus, vêtements, bagagerie...

Les nouveautés moto 2022 ne sont pas en reste. Certes, l’EICMA fut un salon en demi-teinte, mais cette année s’annonce riche en nouvelles machines : Ducati DesertX 950, MV Agusta 5.5 et 9.5, Triumph Tiger 1200, Yamaha Ténéré 700 et Rally Edition, Yamaha Tmax 2022, Honda ADV 350...

Moto Magazine n°383 : essais Honda NT1100, Triumph Speed Triple 1200 RR, Triumph Tiger Sport 660, Husqvarna Norden 901, Aprilia Tuareg 660, Ducati Multistrada V2 S

Ce premier numéro de l’année est consistant en essais. De la très attendue NT1100 à la Tuareg 660 en passant par la dernière Speed Triple RR, les motos essayées sont plutôt variées en terme de segment et de prix, bien que le trail routier domine.

Moto Magazine n°383 : comparo néo-rétro (Triumph Bonneville T100, Kawasaki Z650 RS, CFMoto CL-X 700 Heritage)

Peut-on rouler "vintage" en restant moderne ? Dans ce comparatif moto néo-rétro, la dernière Kawasaki Z650 RS est confrontée à la CFMoto CL-X 700 Héritage et à l’intemporelle Triumph Bonneville T100.

Moto Magazine n°383 : 11 équipements pour l’hiver

Il existe une palette de solutions pour résister au froid à moto. De fait, en plus des produits du mois, pas moins de 11 équipements sont passés au crible : sous-vêtements thermiques, gants et vêtements chauffants.

Moto Magazine n°383 : reportage sur l’hivernale des Marmottes

Une partie de l’équipe de Moto Magazine s’est rendue à l’hivernale des Marmottes les 7, 8 et 9 janvier dernier. Un évènement annuel où les motard(es) pur(es) et dur(e)s se retrouvent dans la bonne humeur sur le plus haut plateau des Hautes-Alpes, dans la commune de Saint-Véran.

Moto Magazine n°383 : interview de Sylvain Guintoli, champion du monde d’endurance moto 2021

L’un des pilotes français les plus talentueux du sport moto nous a accordé une belle interview. Retour sur son histoire et son parcours.