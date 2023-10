Le saviez-vous ? Le premier moteur de MV Agusta était un monocylindre de 98 cm3. Conçu en 1943, il fut intégré au coeur de la MV98, première moto d’après-guerre du constructeur, habillée d’une livrée bordeaux marquant son identité.

80 ans plus tard, MV Agusta rend hommage à cette machine emblématique, avec une nouvelle déclinaison de sa Superveloce 800 habillée du coloris "Rosso Verghera", proche de celui de la MV98. Appliqué à la main en plusieurs couches, cette livrée se compose d’une base mate bi-composant, vernie et agrémentée d’une finition métallisée.

On retrouve la signature "98 Edizione Limitata" associée au drapeau italien, à l’arrière et à l’avant de moto. La cylindrée "98" est également gravée au laser sur la plaque de direction.

La Superveloce 98 Edizione Limitata s’accompagne donc d’un kit comprenant une coque arrière, un échappement triple Arrow et un ECU de course réservés à la piste, une housse de protection et un certificat d’authenticité.

On retrouve le 3 cylindres en ligne de 798 cm3 développant 147 ch. Sa compacité participe au poids contenu de la moto, affichant 173kg à sec (165kg avec le kit "racing" fourni avec la moto). La partie cycle n’est pas en reste, en témoignent ses roues à rayons avec finition dorée et son freinage signé Brembo avec étriers M4,30 Stylema. Coté électronique, la moto se dote d’un accélérateur électronique ride-by-wire, d’un ABS Continental MK100 et d’un écran TFT couleur de 5,5 pouces.

La MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata sera prochainement disponible à un tarif avoisinant les 31 000 euros