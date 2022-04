Comme on le sait, les éditions limitées de la Superveloce sont une institution chez MV Agusta. La version limitée "Ago", en honneur au pilote émérite italien, avait fait sensation lors de sa présentation au Grand Prix de Misano l’année dernière.

Désormais, c’est une version rebaptisée "Testalarga" ("tête large") qui attire les regards. Elle est un nouvel hommage à la gloire passée du constructeur italien en course moto. Avec son équipement moderne, elle se veut représentative d’un héritage et d’une mécanique de pointe à l’italienne.

Hormis quelques pièces déjà présentes sur le modèle "Ago", les modifications de la Testalarga sont essentiellement esthétiques. La moto reçoit un silencieux Arrow à double sortie, un phare plus raffiné et un carénage inférieur légèrement redessiné en vue d’améliorer l’évacuation de la chaleur du moteur.

Du reste, on retrouve le 3 cylindres de 800 cm3 cadencé par 147 ch et l’ensemble de l’électronique du modèle d’origine. A l’instar des modèles "S" et Alpine, les suspensions, la fourche et le freinage sont confiés à Öhlins, Marzocchi et Brembo.

MV Agusta Testalarga : un exemplaire exotique et (malheureusement) unique

La peinture étant basée sur la moto de Giacomo Agostini de 1973 tout en arborant le numéro 3 du pilote, nous pouvons supposer que cette déclinaison exclusive lui sera offerte pour ses 80 ans cette année.

Si l’on peut espérer une commercialisation de série, la numérotation "001/001" au guidon ne laisse planer aucun doute sur son caractère unique.