Actus : Covid-19 solidarité non confinée

Voilà qui ressemble à un paradoxe. Alors que nous étions, dans notre immense majorité, confinés et interdits de 2-roues, la solidarité motarde a atteint son apogée. Un peu comme si ce fameux esprit motard n’avait pas besoin de guidon, de casque ou de blouson pour s’exprimer. Retour sur une valeur cardinale de notre monde.



Match routières : Ducati Multistrada 950 s vs Triumph Tiger 900 GT pro

Triumph a décidé d’offrir, cette année, 100 cm3 supplémentaires à sa « petite » Tiger. Avec son nouveau vilebrequin, le bloc britannique affiche un caractère le situant à mi-chemin entre un « twin » et un « triple ». De quoi faire trembler un vrai bicylindre, telle la Ducati Multistrada 950 S ? Pas si sûr. La réponse après une balade en terre walonne



Dossier : Production des motos, l’incontournable mondialisation ?

Que recherchent les constructeurs quand ils vont produire et/ou assembler leurs motos ailleurs que dans leur propre pays : conquérir de nouveaux marchés ? Éviter, sinon minimiser, le poids des taxes à l’importation ? Renforcer leur compétitivité ? Plus de flexibilité ? De tout cela à la fois, et depuis longtemps. Un mouvement pas près de s’arrêter dans un monde de plus en plus globalisé.



Portrait : Hedonist ridez

Dans la galaxie des instagrameuses motocyclistes, la très atypique Hedonist Ridez ne se distingue pas seulement par le choix, pour le moins exclusif, de sa machine : une Yamaha R1M. Rencontre avec une jeune femme qui ne veut plus perdre de temps.



Équipements : le best of de l’été 2020

Après avoir bichonné sa moto en ressassant des projets de balades, voici le moment de passer à la pratique. Et pour certains, cela se conjugue avec la nécessité de compléter son équipement. Casque, vêtements, chaussants, accessoires, protection : nous avons regroupé les produits testés et approuvés par nos soins pour affronter la canicule. C’est parti !



Essais nouveautés

Ce mois-ci une des premières routières sportives électriques digne de ce nom, la Zero Motorcycles SR/S, une machine confortable et bourrée de chevaux, la dernière BMW S 1000 XR et une machine sympa pour débuter (ou pas), la Kawasaki Ninja 650. Une manière aussi de réfléchir aux différentes façons de pratiquer la moto…



Tourisme : l’Orne, Normandie secrète

La Normandie, tout le monde connaît. Surtout les plages huppées de Deauville et celles du Débarquement, sur les côtes de la Manche. Mais cette fois, c’est dans l’Orne, un département plus discret et plus secret, dans les terres, que l’on vous conduit. Amis des chevaux, du camembert, du calvados, et des routes qui serpentent dans le bocage, suivez le guide !





Moto Magazine n°367, juin 2020

132 pages

Disponible en kiosque à partir du mercredi 3 juin 2020, dans la boutique en ligne et en version enrichie de plus de photos et de vidéos, sur iOS et Android.

Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais des nouvelles motos et des tests d’équipements sans concession. Pour le recevoir chez vous, en France ou à l’étranger, au format papier ou numérique, voyez nos offres d’abonnement ici.