Actualité : le rapport qui enterre le 2-roues

La Mairie de Paris s’est rapprochée de l’ONG américaine ICCT (Conseil international pour le transport propre) pour établir le niveau de pollution des moyens de transport en conditions réelles de circulation. 180 000 mesures ont été effectuées pendant ce test, conduit entre juin et juillet 2018. L’étude pointe du doigt deux catégories. Les Diesel bien sûr et – roulement de tambour – les 2-roues. Comme par hasard !

Saga Triumph Speed Triple

T301 1994 - 955i 2001 - 1050 RS 2019

Eh oui… 25 ans, ce sont les noces d’argent de l’icône incontestable du roadster sportif, la fameuse Speed Triple ! Rappelez-vous, en 1994, Triumph dévoilait la T301, une machine au grand méchant look issue de la sportive Daytona. Un quart de siècle plus tard, la « Speed » est toujours là, plus redoutable et performante que jamais ! Pour fêter ça, nous avons réuni ces trois millésimes emblématiques.



Intégraux de qualité à 200 euros

S’équiper d’un casque de qualité n’impose pas de débourser une fortune. La preuve avec notre comparatif d’intégraux qui met en lumière quelques modèles au rapport qualité/prix séduisant autour des 200 €. Une bonne nouvelle pour ménager son compte en banque tout en se faisant plaisir.



Essais

Au côté de le mythique Suzuki GSX-R 1000 R, de la curieuse Yamaha 700 XSR XTribute qui rend hommage à la 500 XT et de l’intéressant Kymco XCiting S 400i pour les trajets urbains, on a testé une nouvelle moto chinoise super équipée, la Zontes 310 T. Les possesseurs d’un permis tout frais en quête de voyage sont bien servis…



Comparatif roadsters à suspensions actives

L’électronique s’invite partout, du contrôle de la roue arrière au freinage en passant sur les suspensions, même sur les icônes de la virilité motarde et du « savoir piloter ». Aprilia Tuono 1100 Factory, Yamaha MT-10 SP, BMW S 1000 R, ces roadsters musclés ont rejoint le clan des motos hyper assistées. Comparatif sur route, jusqu’au circuit le plus dangereux au monde, le Nürburgring, pour en vérifier l’efficacité, et leur intérêt.



Essai nostalgie : la Yamaha XT 500

Chez les plus anciens d’entre nous, la simple évocation de ces deux lettres et trois chiffres déclenche un large sourire. Petites routes de campagne, aventures dans les chemins et vacances ensoleillées, la Yamaha rappelle un peu tout cela. Et par-dessus tout une époque où les contraintes étaient moindres et où il faisait bon partir tranquillement, les cheveux au vent.





