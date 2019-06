Motos interdites en ville. La France plus stricte que ses voisins ?

Traverser l’Europe à l’heure des ZFE (Zones à faibles émissions) durant ses vacances conduit-il à orner sa moto d’une nouvelle vignette « Crit’Air » à chaque passage de

frontière ? Pour le savoir, voici un tour d’horizon des pratiques de nos voisins sur les 230 ZFE recensées sur le vieux continent. Un papier à lire avant les grandes migrations estivales.



Portrait : Mathieu Deltenre, réducteur esthète

Mathieu Deltenre est un préparateur bien particulier. Son credo : initier nos rejetons

aux plaisirs de la moto en leur construisant des mini-motos qui ressemblent

à celles de leurs parents. Et l’homme de Charleroi, en Belgique, y met le style et la

passion, tout autant que pour ses propres choppers.



Les rodages de l’été

Vous trouverez dans ce numéro d’été des motos radicalement différentes en rodage. En effet, qu’y a-t-il de commun entre une Yamaha Ténéré 700, un Niken GT et une Indian FTR, roadster inspiré des succès de la marque américaine en flat-track.



La Grande évasion

« Alors, le trail routier, vous l’aimez à quelle sauce ? » Façon années 60-70, à la manière de la Triumph Scrambler 1200 XC, typé 1980 avec des couleurs vives et de vraies aptitudes pour abattre des kilomètres comme le propose la Moto Guzzi V85 TT ou ultra moderne et performant à l’image de la KTM 790 Adventure ? Trois machines aussi différentes dans l’esprit que dans la manière de procurer du plaisir que nous avons testées sur les belles routes d’Ardèche.



Comparo rapido

Elles sont nées pour traverser l’Europe au rythme du TGV, elles avalent les kilomètres avec frénésie, comme les litres d’essence et les points du permis. Et si leur cote chute inexorablement dans le cœur des motards français, les sport-GT continuent d’évoluer avec toujours plus de puissance et de technologie embarquée. Confrontation entre la Kawasaki H2 SX SE+ et la KTM 1290 Super Duke GT.



le « cul d’acier », un défi américain

Motarde américaine au tempérament bien trempé, Shelly défend la cause des

femmes en général, et des Amérindiennes en particulier. Aussi s’est-elle lancé le

défi de parcourir une boucle de plus de 1 740 km en 24 heures, le SaddleSore 1000.



Test d’équipement. 8 protections dorsales et pectorales comparées

Si l’airbag a le vent en poupe, il existe des solutions plus abordables et plus fiables pour protéger son buste, à commencer par les protecteurs intégraux combinant plaque dorsale et plastron pectoral. Notre test montre qu’il existe de bons équipements à des prix raisonnables.





