Actualité. 80 km/h le grand bidonnage

Alors même que le 80 km/h devrait être réévalué en 2020, quitte à faire machine arrière si les résultats n’étaient pas probants, le Premier ministre a fondu sur les bons résultats provisoires de la mortalité routière début janvier pour crier victoire. Une précipitation qui s’accompagne de nombreuses approximations et qui ne fait que jeter une couche de discrédit supplémentaire à cette mesure toujours aussi décriée.



Essais

Des nouveautés encore dans tous les styles avec le retour de la Kawasaki Versys 1000 SE, une routière transfigurée physiquement et techniquement, et de la Honda CB 650 R dans une mouture encore plus dynamique et plus jeune. En matière de fun ou d’esthétisme, on vous présente aussi la nouvelle Ducati Hypermotard 950 et la Triumph 1200 Speed Twin, qui met du sport dans le rétro.



Match 1 : BMW R 1250 RT contre Honda GL 1800 GoldWing Touring DCT

Les GT, il y en a pour tous les goûts. Avec la Gold, le top de l’opulence sur deux roues, et la RT, dans sa livrée Sport, ce sont deux visions du grand tourisme qui s’offrent aux amateurs. Reste à savoir dans quel camp vous êtes : confort absolu ou grand tourisme sportif ? Ce face-à-face devrait vous aiguiller.



Enquête : moto électrique

La propulsion électrique est dans l’air du temps. À l’heure du réchauffement climatique et du renchérissement de la ressource pétrolière, elle constitue pour le moment la seule alternative opérationnelle aux véhicules thermiques. Mais son développement n’est pas sans poser de questions, y compris environnementales. Et pour la moto, qu’en est-il ? Tour d’horizon pour la ville comme pour la route.



Test équipements : balises de géolocalisation « antivol »

Être averti d’un vol, puis localiser sa moto sont des services fournis par les balises de géolocalisation. Nous avons testé quatre modèles avec des fortunes diverses. Verdict.



Match 2 : débuter en scrambler

Polyvalents et de conception simple, les scramblers sont par essence parfaits pour se lancer dans ses premières aventures motocyclistes. En vadrouille sur le littoral du Pas-de-Calais avec deux modèles « A2 », nous sommes allés vérifier entre les caps Blanc-Nez et Gris-Nez laquelle de la Benelli Leoncino Trail ou de la Husqvarna Svartpilen 401 était la plus apte à donner aux jeunes permis le goût de la balade et du sable. Surprises à la clé.



Portfolio : hommage à Denis Sire

Denis Sire s’en est allé à 65 ans au mois de janvier. Dessinateurs, motards, photographes, artisans du milieu de la moto, copains… une foule éclectique de 300 personnes s’est rendue au cimetière du Père-Lachaise pour dire au revoir à cet Humanoïde associé, à ce maître de l’illustration dont le crayon traduisait, avec le même talent, la sensualité des

mécaniques et celle des pin-up. Moto Magazine revient sur l’homme et son œuvre.

Reportage : le side de compétition

Le pilotage d’un side-car de piste ne ressemble à aucun autre. C’est ce qui fait le charme de ce sport à sensations fortes qui regroupe de plus en plus de pratiquants en quête d’adrénaline et de convivialité ! Vous voulez vous lancer dans l’aventure du Racing Side-Car Mania ou assister un la première course fin avril ? Voilà une sympathique mise en bouche…





Moto Magazine n°355, mars 2019

124 pages

5 € en kiosque à partir du jeudi 28 février 2018.

Également en vente dans la boutique en ligne.

Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais des nouvelles motos et des tests d’équipements sans concession. Pour le recevoir chez vous, en France ou à l’étranger, au format papier ou numérique, voyez nos offres d’abonnement ici.