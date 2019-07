Michael Lichter prépare une nouvelle exposition pour la Sturgis bike week 2019

Bonjour copain (et copine), What’s the Skinny: Motorcycling Without the Fat / Motorcycles as Art … comment te traduire un tel titre … surtout pour une expo’ moto ???!!! Chaque année depuis onze étés de cela, le célèbre photographe américain MICHAEL LICHTER organise et présente une exposition moto devenue incontournable pour tous ceux qui se rendent à la Sturgis Bike Week. Et l’édition (...)