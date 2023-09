Revue en 2023, la KTM 890 Adventure R revient en 2024 dans une édition "Rally". Elle sera limitée à 700 exemplaires dans le monde à partir du 20 septembre 2023.

Toujours propulsée par le bicylindre en ligne de 889 cm3 de la 890 Adventure R "Standard" (105 ch et 100 Nm de couple), cette version Rally dispose d’une partie cycle de haute volée pour le tout-terrain. Elle est suspendue par une fourche inversée WP Xplor Pro 7548 et un mono-amortisseur arrière WP Xplor Pro 6746. Entièrement réglables, ces suspensions haut de gamme offrent 270 mm de débattement. La liaison au sol est assurée par des jantes renforcées de 21 et 18 pouces.

D’autres équipements font la différence, tels qu’une grille de protection et des sabots moteur en carbone, une protection en aluminium du maître-cylindre arrière, des repose-pieds Rally, des protections de fourche, une selle revue, un silencieux Akrapovic et un réservoir Rally CTG.

Côté techno, la 890 Adventure R Rally n’est évidemment pas en reste grâce à l’adoption du "Tech Pack". Il comprend un quickshifter, un mode "Rally" et 2 modes moteur, un ABS en courbe, les assistances MSR et un cruise control.



Dès le 20 septembre 2023, la moto s’affichera au prix de 23 499 euros, et pourra être réservée contre un acompte de 890 euros.