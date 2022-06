La Streetfighter V2 est le fer de lance du segment roadster sportif chez Ducati. La firme de Bologne a choisi d’étendre ses coloris avec ce tout nouvel habillage vert mat "armée." Une bonne nouvelle, puisque la moto n’existait qu’avec la livrée rougeoyante chère à Ducati. Elle débarquera en concession en juillet prochain au tarif de 17 490 Euros.

Du reste, on retrouve une moto polyvalente et performante grâce à son bicylindre en L cadencé par 153 ch. Elle a même été choisie comme "moto de rêve" par Fred, notre monteur vidéo, dans le nouveau numéro de Moto Magazine ! C’est dire comme l’hyper roadster italien fait tourner les têtes.

Mais la Streetfighter V2 n’est pas qu’une puissante moto, elle est aussi bien équipée, en témoignent sa fourche Showa BPF de 43 mm, son amortisseur arrière Sachs, et ses jantes sont chaussées de pneus Pirelli Diablo Rosso IV. Le freinage est assuré par des étriers radiaux monoblocs Brembo M4.32 mordant des disques de 320 mm.

Enfin, la moto brille aussi électroniquement avec son ABS sur l’angle, ses contrôles de traction et de frein moteur, son anti-wheeling et son quickshifter "up and down".

Le nouveau coloris divisera sans doute les Ducatisti, mais sait-on jamais qu’il puisse attirer de nouveaux venus vers la marque !

Ducati Streetfighter V2 : notre essai en vidéo