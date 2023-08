Kawasaki continue de dévoiler les nouvelles livrées de ses différentes gammes. Après les familles Z et Ninja, c’est au tour des nouvelles Versys 1000 (standard, S et SE) de s’enrichir de nouvelles livrées.

La Kawasaki Versys 1000 est une excellente routière. Preuve en est avec notre essai longue durée.

Kawasaki Versys 1000 2024

Le modèle standard de la Versys 1000 a le mérite de ne pas (trop) faire loucher sur les déclinaisons S et SE. Et pour cause, elle est déjà très bien équipée de série : embrayage assisté, régulateur de vitesse, antipatinage réglable sur 3 niveaux, 3 modes de puissance moteur et ABS de série.

Le millésime 2024 pourra s’enrichir d’une nouvelle livrée faite de noir mat, de gris mat et de quelques touches de vert.

Kawasaki Versys 1000 S et SE 2024

La Versys 1000 S s’agrémente de quelques ajouts : écran TFT couleurs connecté, quickshifter up & down, feux de virage LED et modes de de conduite supplémentaires. Elle se dote également de plusieurs équipements en option sur la version standard, tels qu’une bulle réglable, des protège-mains et des poignées chauffantes.

Quant la Versys 1000 SE, elle hérite de l’ensemble des équipements de la version S tout en étant mieux suspendue grâce à ses suspensions électroniques Showa.

Les deux motos reçoivent deux nouvelles livrées : noir / argent / vert et gris / noir.