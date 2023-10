Contre toute attente, la KTM 790 Duke - remplacée par la 890 Duke en 2021 -, a fait son retour en 2023.

Le marché du roadster mid-size étant plus que jamais porteur, on peut aisément comprendre le choix du constructeur autrichien ! Il suffit de voir l’effervescence de nouvelles machines - Honda CB750 Hornet et Suzuki GSX-8S en tête - pour s’en convaincre... Il n’est donc pas étonnant de voir la 790 Duke poursuivre sa route en 2024.

Si les 125 et 390 Duke 2024 ont subits de nettes améliorations, ce n’est pas le cas de la 790 Duke, qui conserve toutes ses caractéristiques. Forte de son bicylindre LC8c développant 95 ch et 87 Nm de couple (bridable à 47,5ch pour les permis A2), la moto conserve tous ses atouts, à savoir son cadre affûté en acier, son freinage avec étriers radiaux, sa fourche inversée et son mono-amortisseur signés WP.

Même topo coté techno, où l’on retrouve 3 modes de conduite (Rain, Street et Sport) ajustables sur un écran TFT 5 pouces, un éclairage full LED et un contrôle de traction. La machine affiche toujours son poids contenu de 188 kg tous pleins faits.

Proposée de nouveau dans les coloris gris / blanc / orange et noir / orange, la KTM 790 Duke 2024 devrait s’afficher au tarif du millésime 2023, soit 8 999 euros.

KTM 790 Duke 2023 : notre essai