Vous aimez le MotoGP et KTM ? Tant mieux ! Car avec cette nouvelle déclinaison GP de la 890 Duke, la firme autrichienne souhaite faire plaisir aux fans de la catégorie reine.

La moto revêt des coloris inspirés du team Tech3 et reçoit nouveau un capot de selle proche de la nouvelle KTM 890 R.

KTM 890 Duke GP 2022 : seulement 200 euros de plus que l’édition standard

Techniquement, cette édition GP demeure la même que version "standard", d’ailleurs éligible au permis A2. On retrouve le twin LC8c de 889 cm3 délivrant 115 ch et 92 Nm de couple. À cela s’ajoutent des suspensions WP APEX, un contrôle de traction 6D, un ABS en courbe et 4 modes de conduite : Rain, Street, Sport et Track (option).

La bonne nouvelle, en plus du fait qu’elle n’est pas un modèle limité comme la 890 Duke Black Tech3, c’est qu’il faudra ajouter seulement 200 euros de plus que le prix de la 890 classique pour l’acquérir, soit 10 999 euros. La moto sera disponible en concession dès mars 2022.