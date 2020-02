C’est l’été en février, les arbres bourgeonnent déjà, les t-shirts garnissent les terrasses des cafés… Y a plus de saison, mon bon monsieur — et madame ! Raison de plus pour changer de moto ou, si vous êtes un nouveau titulaire de permis, en acheter une dès maintenant. Voilà qui tombe très bien : pour vous permettre de faire le meilleur choix en toute connaissance de cause, jetez-vous sur le hors-série Moto Magazine Essais 2020. À l’intérieur, plus de 130 modèles, qu’il s’agisse de motos, scooters, de 125 cm3 ou répondant aux spécifications du A2, entre autres, sont décortiqués par nos essayeurs.