Au fil des ans, Mash s’est rapidement imposé comme l’un des constructeurs de référence sur le segment des side-cars abordables coté tarif, sans rogner en qualité de fabrication. Des machines simples, plutôt bien conçues, avec des looks à faire pâlir les Ural et ChangJiang.

Pour 2024, Mash persiste et signe en dévoilant le B-Side 500. Un side-car plus moderne, mais aussi plus performant avec son bicylindre de 494 cm3 refroidi par eau développant 54 ch à 8500 tr/min. C’est bien plus que les Side Force et Black Side 445, les deux autres side du catalogue Mash, et leur mono de 28,5 ch ! Comme ses prédécesseurs, le B-Side 500 est associé à une boite 5 vitesses et une marche arrière. La machine affiche 375 kg tous pleins faits sur la balance.

Autre modification et pas des moindres : le réservoir passe de 13 à 18 litres de contenance, avec une autonomie revendiquée de 4,4 L aux 100. Du reste, le B-Side 500 revêt une allure "Uralienne" avec son gris métallisé, ses crash bars, sa roue de secours, ses jantes à rayons et sa bagagerie en aluminium. Quelques touches modernes enrichissent la machine, telles qu’un éclairage full LED et un freinage couplé CBS.

Garanti 3 ans et accessible avec le permis A, le Mash B-Side 500 est proposé au tarif de 12 699 euros.

Nos émissions spéciales side-cars