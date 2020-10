La moto dans les courses cyclistes

Sur le Tour de France comme lors d’autres courses cyclistes, pendant que certains pédalent, quelques-uns sont là pour qu’ils le fassent en toute sérénité : ce sont plusieurs dizaines de motards, leurs passagers éventuels - et les motos qui leur sont affectées. Avec des règles et un rôle précis à respecter, ils sont indispensables. Depuis longtemps.



Masque à moto : histoire d’une décision stupide et dangereuse

En tant que motard(e) aguerri(e), vous pensiez sûrement que l’écran de votre casque constituait une barrière suffisamment efficace contre la propagation du Covid-19 pour vous éviter le port du masque. Selon les médecins, vous avez plutôt raison. Oui mais voilà, d’après diverses préfectures et municipalités - Paris en tête -, vous avez plutôt tort. Cafouillage, vous avez dit cafouillage ?



Match trails : Honda CB 500 X vs KTM 390 Adventure

Ce n’est pas forcément avec la plus grosse moto qu’on va le plus loin : la preuve en pratique avec ce périple dans les Balkans au guidon de la nouvelle KTM 390 Adventure et sa concurrente la plus directe, la Honda CB 500 X. Deux machines homologuées A2, imaginées pour le quotidien des jeunes conducteurs, mais aussi capables de réaliser des voyages au long cours.



Portfolio : Triumph Factory Visitor Experience

Implanté dans l’enceinte de l’usine anglaise de Hinckley, près de Birmingham, le Triumph Factory Visitor Experience est une ode aux motos de la marque produites depuis 1902. Ouvert à tous depuis novembre 2017, avec plusieurs espaces thématiques plus une visite d’usine accessibles moyennant finances et réservation préalable, il se veut « conçu par des motards, pour les motards ». On est allés vérifier…



Comparatif roadsters : BMW F 900 R vs KTM 890 Duke R

ll y a roadster sport et roadster sport… En témoignent ces deux nouveautés du segment, la BMW F 900 R et la KTM 890 Duke R, pourtant toutes deux équipées d’un bicylindre en ligne de cylindrée équivalente développant plus de 100 chevaux, et dotées d’une électronique dernier cri. Leurs philosophies sont en effet bien différentes ; et leurs comportements diamétralement opposés. Moto Magazine vous propose donc de comprendre un tel paradoxe sur la route et de savoir si, pour vous, ce sera « Ready to race » ou « Make life a ride »



Équipements : 5 balises de géolocalisation à l’essai

Localiser sa moto depuis son smartphone, être alerté en cas de vol : autant de raisons qui conduisent à équiper son deux-roues d’une balise de géolocalisation. Mais est-il justifié de dépenser de 89 à 299 €, avec ou sans abonnement, pour se rassurer ? Pour le savoir, nous avons testé 5 traceurs au quotidien et lors de simulations de vol.



Tourisme entre Tarn et Aveyron

Nous partons en Occitanie sillonner des routes plus qu’agréables dans les vallées du Tarn et de son affluent le Rance, à cheval entre les départements du Tarn et de l’Aveyron. Un espace naturel, à l’est d’Albi et à l’ouest de Millau, qu’aucun axe majeur ne traverse et tout juste ponctué de pittoresques villages aux bâtisses de pierre. Un périple envisageable à l’automne, le temps d’un week-end, dans cette région montagneuse mais suffisamment méridionale.



Essai Mash X-Ride Classic 650

À l’instar de la Ducati Scrambler Desert Sled, les lignes de cette Mash X-Ride s’inspirent de celles de la Yamaha XT 500 qui initia la mode du trail auprès de grand public dans les années 1980. Elle en est à la fois proche grâce à son vivant monocylindre de 650 cm3 ; et éloignée par le choix de ses grosses jantes de 17 pouces montées en pneus ballon. Une machine originale et charmeuse plutôt destinée à la ville qu’aux pistes africaines.

