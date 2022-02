Pour 2022, les modèles 401 des Svartpilen et Vitpilen ainsi que la nouvelle Svartpilen 125 restent au catalogue de Husqvarna. Coté moteur, le monocylindre moderne de 373 cm3 évolue pour répondre à la norme Euro5. Il développe 44 ch et 37 Nm de couple. La 125 reste elle aussi techniquement inchangée. Elle développe 15 ch et 12 Nm de couple.

Quelques évolutions esthétiques pour les Svartpilen et Vitpilen 401

Coté style, les deux motos reçoivent quelques évolutions infimes. La large bande de couleur contrastée sur la ligne du réservoir-selle disparaît. En revanche, une nouvelle ligne « design » apparaît sur la partie arrière.

La couleur du carénage arrière de la Svartpilen arbore une teinte cuivrée. Pour le reste, les deux motos restent conformes au look de leurs débuts : des motos « cubiques » que certains adorent ou pas. Les Svartpilen 401 et Vitpilen 401 s’affichent toutes les deux au tarif de 6 449 €.