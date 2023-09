12 000 ! C’est le nombre d’exemplaires écoulés de la Honda NT1100 (voir notre essai) depuis sa sortie en 2022, ce qui en fait la routière "classique" la plus vendue en Europe. Par ailleurs, 66% des ventes concernent la version automatique DCT. Preuve que la transmission à double embrayage made in Honda a su convaincre et s’imposer !

Renouvelée pour 2024, elle s’enrichit de deux coloris supplémentaires : rouge métallisé et bleu mat. Ces livrées remplacent les coloris noirs / blancs et s’ajoutent au coloris gris mat maintenu au catalogue, associé à un porte-paquet noir installé de série.

Du reste, la routière ne change pas d’un iota : on retrouve le bicylindre en ligne de 1084 cm3 de l’Africa Twin, délivrant 102 chevaux à 7 250 tr/min et 104 Nm à 6 250 tr/min. La moto est toujours équipée par des valises latérales amovibles, des poignées chauffantes et un régulateur de vitesse de série. Elle peut aussi s’agrémenter de 3 packs d’accessoires (Urban, Touring et Voyage) pour parfaire son confort et ses aspects pratiques.

Quant aux tarifs, inflation oblige, ils augmentent sensiblement : la NT1100 avec boite mécanique réclame 15 599 euros, soit 50 euros de plus que le millésime 2023, tandis que la NT1100 DCT s’affiche à 15 649 euros, soit 50 euros de plus également.

