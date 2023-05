Vous aimez les muscle cars et les Harley ? A la bonne heure, car avec sa nouvelle Collection Enthusiast 2023 baptisée "Fast Johnnie", Harley-Davidson unit les deux univers avec des versions inédites de ses Low Rider ST, Street Glide ST et Road Glide ST. En hommage aux Harley de compétition et aux coupés sportifs américains d’antan, les 3 motos adoptent les coloris typiques des années 60/70 : coloris bleu (Celestial Blue) et bandes blanches racing. Rappelez-vous : même la Dodge Viper, pourtant plus récente, avait perpétué cette tradition !

Harley-Davidson Fast Johnnie 2023 : l’héritage muscle car !

Si les 3 modèles ne changent pas mécaniquement, on ne peut que saluer un tel résultat esthétique. Chaque modèle dispose du logo "Fast Johnnie" sur la partie gauche du réservoir. Un personnage que l’on retrouve aussi sur les Harley engagées au championnat américain "King of the Baggers".

Mais qui est "Johnnie" au juste ? C’est un porcelet adopté par Ray Weishaar en 1920, pilote du team "Wrecking Crew" Harley-Davidson. Rapidement devenue la mascotte du Crew - l’animal était emmené sur les réservoirs des machines lors des tours d’honneur après les courses -, il est aujourd’hui associé au surnom "The Hog" ("le porc" en français), référence toujours liée à la marque.

Du reste, le logo Collection Enthusiast orne le garde-boue arrière des 3 motos. Les Street Glide et Road Glide ST quant à elles, s’agrémentent d’une ligne d’échappement de série signée Screamin’ Eagle.

Mondialement limitées à 2000 exemplaires, ces versions Fast Johnnie des Low Rider ST, Street Glide ST et Road Glide ST ne sont évidemment pas données. La Low Rider ST demande 26 180 euros tandis que les Street Glide ST et Road Glide ST réclament 39 590 euros.