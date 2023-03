Si la course moto est généralement synonyme de MotoGP ou de championnat du monde Superbike et Supersport, il existe d’autres catégories moins connues chez nous, mais pourtant très populaires outre-atlantique. C’est le cas du championnat "The King of the Baggers", qui met en piste des gros cruisers / baggers américains (Harley-Davidson Road Glide Special, Indian Challenger) préparés pour la course. En tenant compte de son nouveau Super Cruiser, Buell fera-t-il partie des prochains concurrents de la discipline ?

Cette année, Indian célèbre sa victoire décrochée lors de la saison 2022 en commercialisant, pour la première fois, un bagger réservé à la piste : la Challenger RR King Of The Baggers Edition. Elle reprend les codes de la machine du pilote #29 Tyler O’Hara, champion de la discipline l’année dernière. De fait, cette édition inédite pour le grand public profite de la même configuration mécanique et des mêmes réglages que la Challenger de Tyler. Une aubaine pour les fans !

Sur la Challenger RR, le twin Power Plus de la Challenger standard passe de 1768 cm3 à 1833 cm3. Il développe 140 ch et 190 Nm de couple contre 122 ch et 178 Nm sur la Challenger que nous connaissons. Les cylindres, les pistons et le papillon de gaz sont renforcés et redimensionnés. La transmission se fait par chaîne en lieu et place d’une courroie, avec l’adoption d’un quickshifter. Le poids total de la machine serait d’environ 280 kg (381 kg sur la version standard), soit le poids minimum accordé pour participer au King of the Baggers.

« À l’origine, l’idée de concevoir des baggers de course rendait tout le monde perplexe, et et s’avérait même carrément offensante pour certains puristes de la course sur route. Mais en seulement trois petites années, le "King of the Baggers" a gagné en popularité dans les courses motos, car ces motos ont rapidement évolué dans leur sophistication, et nous avons pensé qu’il serait génial de donner aux gens la possibilité de posséder la moto reine de la catégorie, a déclaré Gary Gray, vice-président du département ​​Courses, technologie et Service pour Indian Motorcycle. Nous sommes ravis de satisfaire les fans des courses de baggers et de célébrer notre deuxième titre avec cette série spéciale et très exclusive de la Indian Challenger RR (...) l’Indian Challenger RR est une vraie moto de course et n’est pas légale pour un usage routier. Mise entre de bonnes mains, il atteindra le podium de la série de courses King of the Baggers de MotoAmerica. »

Les 29 exemplaires de cette Challenger RR seront disponibles en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni) mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon au tarif (très salé) de 92 229 dollars.

Indian Challenger RR King Of The Baggers : configuration technique

Échappement de course S&S 2-1

Jantes de course 17″ et pneus de course Dunlop

Tés de fourche réglables S&S

Fourches Ohlins FGR250

Amortisseur arrière TTX Ohlins ®

Conversion de transmission par chaîne S&S

Sacoches de selle en fibre de carbone

Arrière en fibre de verre garde-boue

Siège de course surélevé Saddlemen

Support de carénage réglable S&S

Insert de phare aérodynamique

Pare-brise aérodynamique

Sabot moteur S&S

Commandes au pied arrière S&S

Arbre à cames S&S

Kit cylindre/piston gros alésage 112 CID

Système d’admission d’air S&S

avec corps de papillon de 78 mm

Culasses à port CNC

Culbuteurs réglables S&S

Étrier arrière Hayes, rotor arrière EBC, plaquettes SBS

Étriers avant Brembo M4, 330 mm rotors, plaquettes SBS

Tendeur de chaîne automatique S&S

ECM entièrement réglable Maxx

Enregistreur de données/tableau de bord AIM DL2

Kit Quickshifter

Couvercle d’embrayage usiné S&S

Guidon réglable S&S

Bras oscillant modifié course