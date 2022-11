Ce n’est pas le grand soir chez le plus vieux constructeur américain de motos, mais c’est mieux que chez le concurrent, du moins pour les révélations de cette fin d’année. Quelques nouveautés du côté des roadsters FTR 1200, des détails et des coloris pour les Touring, une série limitée Elite pour le bagger Challenger.

Indian FTR 1200 Sport 2023

Principale nouveauté de la gamme FTR 1200 2023, la FTR Sport vient remplacer la FTR S : le roadster de Springfield se fait encore plus canaille dans cette robe blanc et rouge (dispo en noir et rouge également), agrémentée d’un petit saute-vent, d’un sabot moteur et d’un capot de selle.

Par ailleurs, la FTR Sport comme la FTR R Carbon et la FTR Rally s’agrémentent d’un écran tactile rond de 101 mm de diamètre, équipé du Ride Command avec GPS et que l’on connait déjà sur la Chief.

Gamme Indian FTR 1200 2023 : détails de finitions et nouveaux accessoires

La FTR Standard se pare de coques de réservoir au design revu, tout en pouvant s’habiller de coloris noir/vert ou gris/orange.

La FTR Rally quant à elle, pourra se doter d’un nouveau coloris "Black Smoke" (noir mat) avec un cadre "Desert Earth" (gris) et le logo emblématique "Indian Motorcycle Headdress" sur le réservoir.

Les roadsters Indian pourront s’équiper de nouveaux accessoires Gilles Tooling, tels que des commandes reculées et leviers réglables Performance, des supports de béquille, un bouchon d’huile et un bouchon de radiateur spécifique.

Les suppléments carbone ne sont pas oubliés, en témoignent le bouclier thermique d’échappement, la protection de cadre et le cache pignon. Enfin, les quatre FTR que compte la gamme reçoivent une nouvelle double sortie d’échappement "sport", un système de frein avant recalibré, un nouvel embrayage et une selle "Comfort+"

Coté tarifs, la FTR standard s’affichent à 14 490 €, les FTR Rally et Sport à 17 190 € (17 490 € dans son coloris blanc) et la FTR R Carbon à 18 990 €.

Indian Bagger Challenger Elite 2023

Déjà très limitée l’année dernière, la nouvelle Challenger Elite 2023 ne sera produite qu’à 150 exemplaires (dont 50 seulement hors USA). Elle adoptera des peintures spécifiques Sapphire Blue Smoke (bleu mat) / Black Smoke (noir mat) & Titanium Metallic (gris), des feux additionnels, des marchepieds Select, des poignées chauffantes, des haut-parleurs de sacoches, un pare-brise réglable, une jante avant 5 bâtons Precision Cut et le réglage électronique de la suspension arrière. Le tarif annoncé est de 41 590 €.

Gamme Indian 2023 : évolutions et coloris

Les modèles équipés des moteurs Thunderstroke et PowerPlus reçoivent un nouvel embrayage assisté pour un meilleur contrôle du couple résiduel et un levier plus souple. Les Springfield, Chieftain, Challenger, Roadmaster et Pursuit adoptent un nouveau design du feu avant à LED pour un meilleur éclairage et une meilleure visibilité dans la circulation.

Les boutons du système ClimaCommand (selle chauffante/refroidissante) passent au tactile, et les boites à gants des carénages avant de l’Indian Pursuit (voir notre essai) sont désormais de série.

Pour finir, la Chieftain Dark Horse pourra revêtir un vert kaki (Sagebrush Smoke), les Roadmaster Limited et Pursuit Dark Horse un rouge métallisé (Stryker Red Metallic), la Roadmaster Limited et la Springfield un coloris bronze (Bronze Pearl Metallic) et un gris (Titanium Smoke) pourra habiller la Challenger Dark Horse.