« Que le meilleur V-twin gagne »

C’est sur ce slogan qu’Indian lance sa campagne « Challenger Challenge ».

La firme, convaincue de l’excellence de son luxueux gros cube, le présente comme une alternative crédible au leader de la catégorie : la Harley-Davidson Road Glide Special.

Des motard(e)s seront invité(e)s à essayer ces deux modèles, à tour de rôle, pour une confrontation directe.

« Au fil des ans, le Road Glide s’est fermement établi en tant que leader de la catégorie et est devenu le choix par défaut, mais notre moto est tout simplement meilleure et notre confiance dans ce produit est ce que cette campagne est », a déclaré, en toute humilité, Mike Dougherty, président d’Indian Motorcycle.

« La différence lors de la conduite consécutive de ces deux motos est indéniable, et nous sommes ravis que les pilotes en fassent l’expérience eux-mêmes avec le Challenger Challenge. »

Un message provocateur, très « américain » dans l’âme, invoquant les traditionnels combats de catch de la WWE (World Wrestling Entertainment) où les protagonistes se lancent, à tour de bras et en dehors du ring, toutes sortes de défis.

Sous le signe du V

Le Challenger Challenge sera lancé lors de la Daytona Bike Week le 6 mars prochain.

En plus d’animer les concessions Indian, ce « Challenge » sera également au cœur de divers rallyes et événements moto américains, tel le mythique « Sturgis Motorcycle Rally » au mois d’août. La Harley-Davidson Road Glide devrait être systématiquement présente pour proposer aux intéressé(es) de comparer les deux motos.



L’indian Challenger, photographiée lors de notre déplacement au Salon du 2-roues de Lyon

En parallèle, des vidéos sont actuellement publiées au compte-gouttes, où Carey Hart - icône des X-Games - et son camarade Bryan « Big B » Mahoney opposent les deux « mastodontes ». Les tests se concentrent sur la puissance, le couple, le freinage et la maniabilité des 2 machines.

Dans le premier épisode (vidéo ci-dessous), les deux compères tentent de tracter un « food truck » américain, avec chacune des deux motos.

Le genre de drôlerie que ne renierait pas Jeremy Clarkson dans la célèbre émission Top Gear.

Pour suivre ce « Challenger Challenge » bientôt lancé en fanfare, rendez-vous sur le site officiel d’Indian, mais aussi sur leurs réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram.

Confort, couple, et commodités

Pour parler technique, l’Indian Challenger est propulsée par le bloc PowerPlus de 1770 cm3, le premier V-Twin de la marque refroidi par eau. Il développe 122 ch et 18,15 m.kg (178 Nm) de couple. Le châssis se veut moderne et s’appuie, notamment, sur une fourche inversée. Enfin, l’intégration de la technologie « Smart Lean » signifie qu’Indian a intégré une centrale inertielle (IMU) Bosch qui permet de moduler l’ABS et le contrôle de traction selon l’angle de la moto. Pour honorer son appartenance à la famille Touring, la Challenger (que nous vous présentions ici lors du dernier salon de Milan) joue la carte du confort et de la praticité avec son régulateur de vitesse, son assise pullman, son démarrage sans clé et ses larges sacoches étanches.