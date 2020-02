Le salon du 2-roues a bien évolué depuis son lancement en 1993, que ce soit en matière de surface et de contenu. Avec bon nombre d’animations, d’exposants, et la présence de personnalités – incluant des pilotes —, cet événement passionné (et passionnant !) se veut complet et pensé pour satisfaire toutes les attentes. Preuve en est que chaque univers moto, peu importe l’âge ou la cylindrée des modèles, est dignement représenté et finement organisé par thématique sur les six halls : du custom au néorétro, en passant par la sportive et le trail, le salon place le visiteur dans l’embarras du choix.

Très loin d’être un salon uniquement commercial, l’équilibre recherché est également de valoriser les expositions et les animations indoor. Et c’est sans doute pour cette raison que ce salon attire toujours plus de visiteurs : la variété, pour divertir tout type de public sensible à l’univers moto.



Le stand Moto Magazine paré et bien entouré, dès jeudi matin avant l’ouverture : Yamaha R1 du GMT 94 à gauche, et BMW GS 1150 de Luc Cotterelle à droite



On en parlait ici, la Mutuelle des motards a récompensé les meilleures innovations moto sur son stand avec le « Trophée Moto Innov », que ce soit chez les constructeurs ou les équipementiers. Les visiteurs ont voté pour élire le « cornering ABS » de chez KTM dans la catégorie constructeurs, et le système d’éclairage dynamique « iZ Night » de GiroNac dans celle des équipementiers.

Crédit photos : © Pierre Orluc