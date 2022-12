Avec la QJ Motor SRV 300 et la rumeur d’une variante custom de la 500 Benelli, les Harley-Davidson de petites et moyennes cylindrées se confirment au fil des mois. Deux motos seraient en phase d’être finalisées et commercialisées : les Harley-Davidson X350 et la X500.

Harley-Davidson X350 et la X500 : des Harley-QRJ-Benelli Sportster

Comme on le sait, les nouvelles Sportster 1250 S, Nightster 975 et Softail Standard sont les nouveaux tickets d’entrée chez la firme de Milwaukee. Assez chers les tickets d’ailleurs : la Nightster, la moins chère des 3, est proposée à partir de 15 190 euros... On est loin du très regretté Sportster 883 commercialisé à 10 665 euros en 2019 !

Mais le constructeur américain a plusieurs cordes à son arc, en témoigne son partenariat avec Qianjiang Motorcycle (QJ Motor), société mère de Benelli. C’est d’ailleurs les bicylindres Benelli/QJ Motor de 350 et 500 cm3 qui se retrouveraient au cœur de ces deux nouvelles Harley entrée de gamme.

Si nous avons encore peu de détails à se mettre sous la dent, on peut d’ores et déjà tabler sur quelques specs. La HD X350 se baserait sur la QJ Motor SRK 350, dont le bicylindre en ligne développe environ 36 ch et 31 Nm de couple, tandis que la HD X500 se poserait comme une déclinaison de la Benelli Leoncino 500 (voir notre essai), cadencée par un bicylindre de 47,5 ch pour 46 Nm de couple. La HD X500 serait évidemment la mieux dotée : boite 6 vitesses, freinage double disque de 320 mm à l’avant et simple disque de 260 mm à l’arrière, ABS Bosch et fourche télescopique inversée.

Reste à avoir si ces deux motos, avant tout prévues pour le marché asiatique, seront importées en occident.