La Moto Morini X-Cape 650 n’est plus seule. Sa grande sœur X-Cape 1200 a été dévoilée au salon Eicma de Milan.

Le voilà donc, ce maxi-trail dont on entend parler depuis au moins un an, des images d’un proto en cours de développement avaient même fuité dès novembre 2022.

Si peu d’informations ont été fournies, on sait que moteur est le bicylindre Corsa Corta EVO en V à 87°de 1187 cm3. Conforme à la norme Euro5+, conçu en Italie mais fabriqué en Chine, il développe 125 ch à un régime inconnu (le chiffre de couple n’a pas été communiqué non plus), pour une vitesse maximale annoncée supérieure à 230 km/h. Il est protégé par un large sabot.

La Moto Morini X-Cape 1200 est dotée de quatre modes de conduite, mais aussi d’un régulateur de vitesse, d’un contrôle de traction et d’un radar d’angle mort, d’un Cornering ABS. Le tableau de bord est confié à un écran TFT de 7 pouces permettant la navigation. Tous les feux et clignotants sont à leds.

Côté châssis, le cadre est un treillis tubulaire. Une fourche inversée réglable débattant sur 170 mm est chargée de la suspension avant. À l’arrière, un monoamortisseur débattant sur 160 mm est ancré sur le bras oscillant en aluminium. Les roues à rayons de 19 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière sont chaussées de pneus Pirelli Scorpion. Le freinage est confié à Brembo, avec deux disques de ø 320 mm à l’avant pincés par des étriers monoblocs ; le disque arrière a un diamètre de 280 mm.

Pas avant février 2025

La hauteur de selle, 860 mm, ne conviendra sans doute pas à tous, et le poids à vide est inférieur à 250 kg, sans plus de précision…

Aucune précision non plus n’a été donné quant au prix de la Moto Morini X-Cape 1200. Elle devrait être disponible à partir de février 2025 seulement.