En Italie, on aime les belles choses. Surtout quand il s’agit de moto. Le salon de Milan n’a pas échappé à cette très bonne régle puisque l’une des nouveautés présentées pendant la 80e édition a été élue "plus belle moto” de l’EICMA 2023.

il s’agit de la Ducati Hypermotard 698 Mono RVE, une fun bike pleine de peps et de caractère. Et pas que visuel ! Elle est en effet équipée d’un tout nouveau monocylindre de 659 cm3, 77,5 ch à 9750 tr/min, pour un couple de 64 N.m à 8000 tr/min.

La récompense a été attribuée par le magazine italien Motociclismo (en collaboration avec l’EICMA), qui organise depuis 2005 le concours "Votez et gagnez la plus belle moto du Salon". L’Hypermotard 698 Mono RVE s’est imposée en remportant plus de 35 % des suffrages des quelque 25 000 votants (visiteurs du salon de Milan 2023, mais aussi visiteurs du site Internet de Motociclismo).

Date de l’élection, ce 12 novembre fut plutôt profitable pour Ducati, avec, aussi un nouveau triomphe en MotoGP à Sepang, en Malaisie, où quatre de ses motos ont terminé aux quatre premières places ! C’est aussi la 12e fois qu’une moto de la marque italienne est élue plus belle moto du salon de Milan.