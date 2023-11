30 ans, ça se fête. Surtout quand il s’agit de l’anniversaire de la Ducati 916, apparue en 1994 ! À l’occasion du salon Eicma de Milan 2023 Ducati a donc dégainé une V4 SP2 30° Panigale 916. Et réitéré le “coup” qu’elle avait fait en 2019, avec une Panigale V4 25° Anniversario 916 fêtant cette fois les… 25 ans de la Paniale.

Cette magnifique moto porte le numéro 1, celui de l’Anglais Carl Fogarty, champion du monde Superbike trois fois avec la 916.

Elle a remporté 120 courses, 8 titres de constructeurs et 6 titres de pilotes, dont 4 avec Carl Fogarty. L’anglais a remporté 55 courses avec Ducati, dont 43 sur une Ducati 916 SBK et 996 SBK. Le "King Carl" et la 916 restent le "duo" le plus réussi de l’histoire Ducati SBK.

500 exemplaires maxi

Comme la moto de course dont s’inspire sa livrée spéciale, elle est proposée uniquement en configuration monoplace. Comme il se doit, la bête fait appel à de nombreuses pièces en carbone, en aluminium — la liste complète est disponible plus bas. La base de cette série limitée à 500 exemplaires est une Panigale V4 SP2.

Du coup, le carbone utilisé pour les jantes réduit le poids des roues de 1,4 kg par rapport aux Marchesini forgées de la V4 S, et de 3,4 kg par rapport à celles de la Panigale V4 standard. D’après Ducati, l’inertie serait « réduite d’environ 26 % à l’avant et de 46 % à l’arrière », pour plus d’agilité. Le poids à sec est de 173 kg.

Une moto vendue 44 000 €

Le moteur est le V4 Desmosedici Stradale de 1 103 cm3 à vilebrequin contrarotatif développant 215,5 ch à 13 000 tr/min et un couple de 123,6 Nm à 9500 tr/min.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 est également livrée avec un kit racing réservé à une utilisation sur circuit. Il des bouchons en aluminium usiné pour retirer les rétroviseurs, un kit pour retirer le support de plaque d’immatriculation, un couvercle d’embrayage ouvert en carbone et le système d’acquisition de données Ducati Data Analyser+.

Enfin, la moto est livrée avec un certificat d’authenticité et une housse dédiée.

Quant au prix, il est de 44 000 €. Donc très élevé, mais pas vraiment une surprise dans la mesure où la Panigale V4 SP2 “de base” est vendue 40 890 €…

Les équipements de la Ducati Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916

Té de fourche supérieur usiné dans la masse avec nom du modèle et le son numéro

Réservoir en aluminium brossé

Bouchon de réservoir en aluminium brossé **

Selle dédiée avec logo "30th" **

Ailettes en carbone

Garde-boue avant en carbone

Écopes d’étriers de frein en carbone **

Protection thermique d’échappement en carbone **

Embrayage à sec STM-EVO SBK

Chaîne de 520 mm, pignon et couronne spécifiques

Jantes en carbone à 5 bâtons dédoublés

Étriers de frein avant Brembo Stylema R

Maître-cylindre de frein avant Brembo MCS 19.21

Leviers de frein et d’embrayage avant ajourés aux extrémités

Repose-pieds réglables en aluminium brossé avec protège-talon en carbone

Configuration monoplace

Kit Ducati Data Analyser+ avec module GPS (inclus)

Couvercle d’embrayage ouvert en carbone **

Cache de retrait de la plaque d’immatriculation **

Bouchon de fixation de rétroviseur en aluminium brossé **

Certificat d’authenticité et housse dédiée à la moto

** Dotation exclusive à cette moto