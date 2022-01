Notre ami Axel le déclare à longueur de vidéo : la dernière mouture de Ducati Panigale V4Sest tout simplement la sportive la plus extraordinaire qu’il lui ait été donné d’essayer. Seulement voilà, à près de 30 000 €, elle n’est pas à la portée de toutes les bourses même si l’on peut aussi considérer que, vu le contenu technologique et le niveau de performances, le tarif est finalement assez justifié.

Pomme C, pomme V

Chez Moxiao, on pense surement au peuple, celui qui n’a pas les moyens de se payer des motos élitistes. La firme chinoise nous sort donc une paire de machines racées qui, le hasard fait bien les choses, sembles être un peu inspirées des Ducati Panigale V4 et Streetfighter V4, jusque à la présence des ailerons sur les côtés (en carbone, probablement), ou du faux Öhlins à) bonbonne séparée.

Evidemment, si l’oeil y trouve son compte (et encore...), côté sensations, il va en manquer un peu. Le moteur de la "Streetfighter" est une copie (encore...) du vertical twin de 471 cm3 des Honda CB, celui de la "Panigale" est le fameux bloc 650 inspiré de Kawasaki que l’on voit partout et avec la mauvaise maitrise des aciers qui les contraint à faire des motos lourdes, cette Panigale V4 pèse 30 kilos de plus que l’originale. Bref...

On avait cru que l’industrie chinoise, elle qui, sans vergogne, a fait de fausses Smart, de faux X5, de faux Land Rover Evoque, de faux tout, en fait, allait commencer à s’émanciper, les dernières productions de chez Benelli, par exemple, nous laissaient croire à une certaine prise de conscience de leur part.

La route sera longue, visiblement...