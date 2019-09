Malgré une météo en demi-teinte le samedi, les visiteurs n’ont pas boudé l’événement moto francilien de la rentrée, initié par les créateurs du blog Virage8. Durant tout le week-end, 8 300 personnes se sont retrouvées dans le prestigieux Château de Neuville à Gambais, au cœur du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, pour célébrer leur passion : la locomotion à 2 et 4 roues.

Éclectique

Motors & Soul est un rassemblement qui mixe les univers et fédère les communautés d’amateurs et d’amatrices de belles mécaniques, au-delà des clivages habituels. Ainsi la vaste pelouse du château de Gambais accueille une population très éclectique composée de motards, de bikers tatoués, de passionnés d’automobiles – parfois très haut de gamme comme cette Morgan, motorisée par Moto Guzzi et habillée par Louis Vuitton - mais aussi de familles venues profiter de la beauté de l’endroit en ce week-end (presque) ensoleillé… Un festival à part dans le milieu et un pari réussi pour Stéphane Lhuillier, le cofondateur de Virage8 et organisateur de l’événement (dont nous avons fait le portrait dans le Moto Magazine n°321).

Autos et motos, à parts égales

Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, la recette du succès de ce 6e rendez-vous repose sur les mêmes ingrédients que les éditions précédentes. Le public vient pour participer aux balades thématiques - « les routes viroleuses » ou « les routes scéniques » - dont les recettes vont à l’association « Une Rose Un Espoir* », découvrir les préparations ou restaurations de machines par des pros ou par des particuliers passionnés, découvrir de nouveaux artistes, se faire tatouer, raser, manger dans la food truck court... Bref, c’est une foule bigarrée qui évolue dans un festival brillamment orchestré autour d’une passion commune. Et même si, en arrivant au Motors & Soul, l’impression que l’auto l’emporte domine, Stéphane assure : « La parité auto-moto est respectée, c’est 50-50. Comme les autos prennent plus de place, elles donnent une fausse impression de supériorité ! »

Concours

Les deux concours de style dédiés aux plus belles autos et aux plus belles motos constituent le point d’orgue de ce festival. Un spectacle haut en couleur qui récompense la machine présentée bien sûr, mais aussi la mise de l’équipage qui doit être habillé à la mode de l’époque de conception de son véhicule. Tout le monde joue le jeu dans une ambiance bon enfant. « Je définis les motos et autos de caractère comme ceux avec lesquels on a une relation émotionnelle. Tel véhicule peut nous évoquer un film ou un acteur, tel Steeve McQueen avec sa Ford Mustang dans Bullitt, ou encore un souvenir plus personnel en relation avec son enfance comme la DS de papy. »

Vous pouvez d’ores et déjà noter sur votre agenda le prochain rendez-vous : 4 et 5 septembre 2020, toujours au Château de Neuville.

Informations : motors-and-soul.com

* Grâce aux nombreux participants, Motors and Soul a remis un chèque de 1 005 € à l’association « Une Rose Un Espoir » qui récolte des fonds depuis plus de vingt ans pour la lutte contre le cancer.