Ce sont finalement 177 concurrents, sur les 180 espérés, qui étaient au départ de la 1re étape dans la commune de Blacé (69), qui accueille le rallye depuis plus de trente ans maintenant. Le Club Motocycliste du Beaujolais proposait un parcours agréable de 510 km composé d’une 1re étape de 280 km, puis d’une 2e de 230 km. Les spéciales des Deux Croix (2.0 km), et de Montmelas (3.6 km), étaient à effectuer six fois chacune.

Etape 1 : La hiérarchie est respectée

Après le traditionnel prologue qui permet aux pilotes d’effectuer un passage « à blanc » dans les spéciales - où les reconnaissances à moto sont formellement interdites -, c’est sous un temps menaçant que les 177 concurrents s’élancent pour la première étape. Au programme de la matinée, une boucle de 120 km avec trois spéciales : deux passages dans la plus petite, les Deux Croix, et un dans la plus longue, Montmelas.

Une chute et une spéciale annulée

Dès la première spéciale, le leader provisoire du championnat Bruno Schiltz (Aprilia 1100) s’adjuge le scratch devant Jérémy Barnoin (KTM 1290) et Pierre Coulon (Aprilia 1100). Mais à Montmelas, la chute d’un concurrent nécessite l’intervention des secours. Étant donné la longueur de l’interruption, la direction de course décide d’annuler la spéciale. L’étape 1 sera finalement réduite à deux passages aux Deux Croix et un seul à Montmelas. Lors du deuxième passage aux deux Croix, Bruno Schiltz est toujours en tête devant Luc Breban (KTM 790 Duke) et Paul-François Felicelli (Suzuki 1000 GSX-S), Jérémy Barnoin ayant chuté.

La météo bouleverse le classement

Cependant, à Montmelas, ce classement est totalement bouleversé : les Élites SW Motech sont montés sur une pluie battante mais la route a séché pour les concurrents partis beaucoup plus tard. C’est donc un pilote hors championnat, Charlie Coulanges, qui impose sa Yamaha MT 07 devant Stéphane Wilk (Triumph 675) et Rémi Casteleyn (Triumph 765).

Le classement de l’étape reflète donc scrupuleusement le classement provisoire du championnat : premier Bruno Schiltz, deuxième Luc Breban, troisième Benoît Nimis (KTM 690).

En Maxi Rallye, derrière Bruno Schiltz, on retrouve Jean-François Fayolle (Aprilia 1100, huitième de l’étape) et Julien Quentin (KTM 1290, dixième de l’étape). En Rallye 1, le podium revient à Luc Breban, Stéphane Wilk et Frédéric Galtier (KTM 790). Tir groupé des Rallyes 2 avec Benoît Nimis, Vincent Jouanen (KTM 450 EXC) et Jean-Mary Aulas (Husqvarna 701) aux troisième, quatrième et cinquième places du scratch. Belle bagarre aussi en Rallye 3 où Florent Routhier (Husqvarna 350) prend le meilleur sur les Honda 500 CB de Matthias Courtaud et de Raphaël Groland.

Chez les Classiques, Johan Daval (Honda 600 CBR) l’emporte sur Alexandre Martin et Richard Pigeat (Ducati 900). En Anciennes, les Yamaha 350 RDLC de Pascal Véricel et Thierry Coudurier encadrent la Gauthier 250 du local Marc Dufour. Enfin, dans la catégorie Side-Car Iniside, Gilles et César Chanal imposent leur Panda devant Thierry Boyer et Caroline Bentier (Triumph DJ). Vincent Capdeville et Thierry Laforêt (Choda 1300) terminent troisièmes.

Etape 2 : Schiltz enfonce le clou

À 15h30, on repart pour l’étape 2 : comme le règlement l’autorise, afin que les pilotes aient tous les mêmes conditions de course mais aussi pour éviter aux commissaires de terminer à une heure trop tardive, la première boucle se courre de jour, la seconde de nuit.

Le temps s’étant remis à la pluie, c’est un trio de KTM de toutes cylindrées qui s’impose lors du premier passage aux Deux Croix : Jérémy Barnoin, apparemment bien remis de sa chute, devance Vincent Jouanen et Benoît Nimis. Les leaders reprennent les commandes à Montmelas où la route a eu le temps de sécher : Bruno Schiltz devance Luc Breban et Fabien Assemat (Yamaha R1). Ce dernier scratch la spéciale suivante devant Charlie Coulanges et Jérémy Barnoin.

Dernière boucle

Après trois heures de pause, la nuit est tombée lorsque les concurrents s’élancent pour une dernière boucle. À Montmelas, le récent vainqueur du rallye de la Sarthe, Benoît Nimis, grille la politesse à Bruno Schiltz et Jean-Mary Aulas. Lors du dernier passage aux Deux Croix, on change encore de leader : Vincent Jouanen se montre le plus rapide devant Bruno Schiltz et Benoît Nimis. Dans l’ultime spéciale, Charlie Coulanges, qui a bénéficié d’une route séchante, vient s’intercaler entre Bruno Schiltz et Benoît Nimis. Le classement de l’étape 2, et celui du rallye, sera donc le suivant : Bruno Schiltz, Benoît Nimis et Vincent Jouanen, Luc Breban ayant rétrogradé à la quatrième place.

En Maxi Rallye, à part le vainqueur Schiltz, le classement diffère de l’étape 1 puisque Fabien Assemat et Jérémy Barnoin se classent deuxième et troisième. De même, en Rallye 1, suite à l’abandon de Stéphane Wilk, derrière Luc Breban, on retrouve Frédéric Galtier et Maxime David (Kawasaki ZX-6R). En revanche, les positions demeurent inchangées en Rallye 2 : Nimis / Jouanen / Aulas. En Rallye 3, Matthias Courtaud l’emporte cette fois sur Florent Routhier et Raphaël Groland.

Le général !

Au classement final Élite SW Motech, on retrouve donc Bruno Schiltz, Benoit Nimis et Vincent Jouanen. Pour les Maxi-Rallye, derrière Bruno Schiltz c’est Fabien Assemat et Damien Lauret (BMW S1000R). En Rallye 1, Luc Breban l’emporte devant Frédéric Galtier et Maxime David (Kawasaki ZX6R). En Rallye 2 c’est très serré, et derrière Benoit Nimis on retrouve Vincent Jouanen et Jean-Mary Aulas. Belle bagarre aussi en Rallye 3 où Florent Routhier (Husqvarna 350) prend le meilleur sur les Honda 500 CB de Matthias Courtaud (1er espoir également) et de Raphaël Groland. Chez les Classiques, Johan Daval (Honda 600 CBR) l’emporte sur Jean-Luc Duris et Alexandre Martin, tous deux sur Honda 900 CBR. Enfin, dans la catégorie Side-Car Iniside, Gilles Chanal (1er Vétéran) et son fils César imposent leur Panda devant Boyer/ Bentier (Triumph 1050 DJ) et Capdeville / Laforêt (Choda GSX1300R). Pour les Trophées, on retrouve en Féminine Pauline Lepage (Yamaha R1 RDS), et en Duo Gérard Borgeat et Emmanuelle Réaux sur leur BMW R 1250 GS.

Au championnat Élite SW Motech, Bruno Schiltz commence à creuser une avance confortable à mi-saison et l’écart se réduit entre Luc Breban et Benoit Nimis…

Rendez-vous pour la suite de ce championnat à l’occasion de la prochaine manche les 12 et 13 juillet à Villecomtal pour le Rallye du Dourdou, où tous les pilotes espèrent retrouver le soleil !