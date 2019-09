Les Coteaux 2019 : un bon cru !

C’est à Mauves (07), en plein vignoble du Saint-Joseph, et avec des conditions météo idéales, que le Racing Auto Moto Passion proposait aux 154 partants un rallye très sportif avec un parcours routier de 492 km et 10 spéciales (6 de jour, 4 de nuit). Ces dernières, situées aux Amboulons et au col de St Genest, développaient chacune 3 km.

Un coup à toi, un coup à moi !

89 centièmes d’avance après neuf spéciales disputées ! C’est l’écart entre les deux pilotes qui se sont chacun attribué l’une des deux spéciales. Celle d’Amboulons pour Luc Breban, un petit tourniquet qu’il « scratche » 5 fois, et Gilhoc une spéciale plus technique, mais bosselée, où Bruno Schiltz l’emporte à 4 reprises, une des montées ayant été annulée suite à du retard consécutif à une chute.

Déjà des titres…

Derrière les deux leaders, qui en profitent pour décrocher les titres Maxi-Rallye et Rallye 1, Fabien Assemat (Yamaha YZF R1), pointe en troisième position devant Damien Lauret (BMW S 1000 R). Ensuite aux 5e, 6e et 7e places, belle bagarre en Rallyes 2 avec Tanguy Brebion (Husqvarna 701 SM), Charlie Coulanges (Yamaha MT07), un jeune pilote licencié à la journée déjà remarqué en début de saison, puis Emmanuel Gonzalès (KTM 690 Duke R). Romain Cauquil (KTM 790 Duke), 8e au scratch et second en Rallye 1, revient en forme après sa chute et devance Maxime David (Kawasaki ZX-6R) et Vincent Jouanen (KTM 450 EXC).

Chez les Rallyes 3, c’est Florent Routhier (Husqvarna FE350) qui mène devant Mathias Courtaud (Honda 500 CB) et Rudy Parussini (Husqvarna 350). En Side-Car Iniside, beau tir groupé de Galvani / Bresse (Choda ZX-12R) devant Chanal / Chanal (Panda) et Berthomieu / Reynes (Suzuki 1340). Chez les Classiques, doublé des Honda CBR de Johan Daval et Jean-Luc Duris devant Stéphane Gueguin (Yamaha 240 TDR). Enfin, en Anciennes, victoire et titre pour Thierry Coudurier (Yamaha 350 RDLC) qui devance ici Jean-Yves Rivollet (Gauthier 125) et Gabriel Fougeras (BMW 650).

Pour les Trophées, Christophe Overney (Husqvarna 510) conforte sa 1re place en Vétérans, idem pour Mathias Courtaud en Espoir. En Duo, retour gagnant de Grégory Roblin et Andréa Huau (Triumph Street 765), tandis que Valéryane Dupuis Morin (Kawasaki 650) gagne en Féminine. C’est toutefois Pauline Lepage (Side-car Yamaha R1 MSR) qui décroche le Trophée Féminin.

Prochain rendez-vous : la finale du championnat les 19 et 20 octobre à Rouillac pour le Rallye de Charente.

Tous les résultats sur ffmoto.org

© Photos : Laurent Berthe / FFM