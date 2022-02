Après 44 rallyes et de multiples podiums depuis la création des rallyes du Dakar en 1979, Yamaha se retire de l’univers désertique du deux-roues tout-terrain. La firme japonaise s’était distinguée en remportant les deux premières éditions avec sa mythique XT500 puis en cumulant de nombreuses victoires dans les années 90.

La Yamaha WR450F tire donc sa révérence après des résultats brillants lors des courses de 2004 et 2005, d’une belle 3ème position lors la première édition sud-américaine de 2009 et des podiums en 2011, 2012 et 2014. Outre une stratégie essentiellement axée sur les courses MotoGP, Superbike, Supersport et Motocross, les résultats mitigés du team Monster Energy Yamaha Rally en 2022 à Djeddah (Arabie Saoudite) mettent fin à leur participation.

Focus sur les courses SSV et la nouvelle Yamaha Ténéré World Raid

Yamaha n’abandonne pas le tout-terrain pour autant. Le constructeur prolonge son programme dans la catégorie SSV (Side by Side Vehicle) avec son prototype Yamaha YXZ1000R. Du reste, l’orientation s’appuiera sur la nouvelle Yamaha Ténéré World Raid dévoilée récemment.

« C’est pour cette raison que nous avons décidé de mettre fin à notre longue histoire sur deux roues au Rallye Dakar et au Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout Terrain, tout en renforçant simultanément notre engagement à courir le Dakar sur quatre roues avec la Yamaha YXZ1000R SSV, explique Eric de Seynes, Président de Yamaha Motor Europe. Cependant, l’engagement de Yamaha dans les événements Rally Raid avec des motos n’est pas terminé, mais notre engagement futur doit être plus proche de nos clients et de leurs aspirations, en développant davantage le potentiel de la Ténéré 700 vers une direction qui leur permettra de redécouvrir le côté plus aventureux des rallyes. »