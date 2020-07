S’il est un rendez-vous que les fans de motocross et les amoureux de spectacle fort ne ratent pour rien au monde, c’est bien le Motocross des nations, qui se déroule chaque année dans un pays différent. Y sont traditionnellement engagées des équipes de pilotes constituées par pays.

En 2020, il devait faire une nouvelle fois étape sur le magnifique circuit d’Ernée, à 30 km au nord de Laval (53) qui l’a déjà à accueilli à deux reprises depuis le début des années 2000. Ce ne sera malheureusement pas le cas.

« En fonction des incertitudes existantes quant au nombre de spectateurs qu’il sera possible d’accueillir fin septembre [pour l’instant, on ne sait si la règle existante des 5000 personnes autorisées au maximum sera modifiée ou pas, NDLR] et des risques économiques que cela engendre, le Moto-club d’Ernée a préféré renoncer à l’organisation de cette prestigieuse compétition en 2020 », explique la Fédération française de moto. Qui a donc décidé de reporter l’épreuve en 2023, d’un commun accord avec la Fédération internationale de moto (FIM), Infront Moto Racing (promoteur du championnat du monde) et le Moto-club d’Ernée.

Comme d’habitude, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs étaient attendus.

Le choix de la raison

Une décision difficile, mais inévitable, selon Philippe Lecomte, président du moto-club d’Ernée : « Depuis l’annonce officielle de l’organisation du Motocross des nations 2020 sur notre circuit, toute l’équipe du moto-club s’est mobilisée sans compter pour mettre sur pied un événement à la hauteur des deux dernières éditions que nous avons accueillies en 2005 et 2015. Au regard des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 […], nous sommes contraints de demander le report du Motocross des nations 2020. Cette décision est le choix de la raison face à un risque sanitaire et financier très important. Au-delà du sport, c’est tout un territoire qui se retrouve privé de retombées économiques. […] L’objectif du club est de rebondir rapidement et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour le Motocross des nations 2023. »

Au fil des années, les équipes de France successives ont remporté six fois le Motocross des nations, dont cinq fois d’affilée (!) de 2014 en Lettonie à 2018.